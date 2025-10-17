Haos pe aeroporturile din Rusia după atacurile cu drone ale Ucrainei

Mai multe aeroporturi din Rusia au fost forțate să-și suspende temporar activitatea în noaptea de 17 octombrie, în urma unei serii de atacuri cu drone atribuite Ucrainei.

Potrivit autorităților ruse, restricțiile de zbor au fost impuse pe aeroporturile din Kaluga, Samara, Krasnodar, Soci, Ulianovsk, Nijnekamsk, Nijni Novgorod, Iaroslavl, Kazan, Ijevsk și Ufa.

Toate aeroporturile și-au reluat operațiunile până la ora 7:15 dimineața (ora României), conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al Agenției Federale de Transport Aerian (Rosaviatsiya), Artem Korenyako, citat de publicația independentă Meduza.

Ministerul rus al Apărării: 61 de drone ucrainene doborâte

Într-un comunicat emis în cursul dimineții, Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 61 de drone ucrainene.

Dintre acestea, 32 ar fi fost doborâte deasupra peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Totodată, potrivit datelor oficiale, 13 drone au fost neutralizate în regiunea Krasnodar, șase deasupra Mării Negre, cinci în regiunea Briansk, două în Tula, două în regiunea Moscovei și câte una în zonele Kursk și Ijevsk.

