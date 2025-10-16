Rusia a intensificat atacurile cibernetice în 2025, vizând Ucraina și țările NATO

Atacurile cibernetice atribuite Rusiei sau grupurilor afiliate Moscovei s-au concentrat în 2025 asupra Ucrainei și statelor membre NATO, arată raportul anual Microsoft Digital Defense Report (MDDR), publicat joi. Documentul, citat de AFP și preluat de Agerpres, evidențiază o creștere de 25% a numărului de atacuri digitale lansate de actori ruși comparativ cu anul precedent.

Potrivit Microsoft, „actorii statali ruși au extins în 2025 sfera țintelor lor pentru a infiltra rețele și dispozitive, în special din Ucraina și din țările Alianței Nord-Atlantice”.

Ucraina, cea mai vizată țară

Ucraina rămâne principala țintă a atacurilor, cumulând aproximativ 25% din totalul incidentelor raportate. Celelalte zece state cele mai afectate sunt toate membre NATO, subliniind amploarea campaniei cibernetice desfășurate de grupuri rusești.

Microsoft observă, de asemenea, o schimbare în strategia atacatorilor: tot mai multe întreprinderi mici și organizații private sunt vizate, fiind considerate „puncte de acces mai vulnerabile” care pot facilita infiltrarea în rețelele unor instituții guvernamentale sau companii strategice.

CITEȘTE ȘI – Trump și Putin, convorbire telefonică înaintea vizitei lui Zelenski la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, în centrul discuțiilor

Ținte strategice: guverne, universități și ONG-uri

Pe lângă instituțiile guvernamentale, tot mai frecvent sunt atacate universitățile, institutele de cercetare și organizațiile neguvernamentale, domenii unde accesul la date sensibile este valoros pentru spionajul cibernetic.

Raportul arată că, în afara Ucrainei, scopul majorității atacurilor este spionajul informatic, nu sabotajul direct. Microsoft atrage atenția că actorii ruși „externalizează tot mai des operațiunile” și folosesc infrastructuri de tip cibercriminal, o tactică menită să le mascheze implicarea.

Reacția NATO

În iulie, NATO a condamnat „activitățile răuvoitoare ale Rusiei în domeniul securității cibernetice”, reamintind atacurile atribuite în 2024 unui grup finanțat de GRU, serviciul de informații militare rus, responsabile pentru incidente informatice majore în Germania și Republica Cehă.

Microsoft avertizează că tendințele din 2025 indică o creștere a agresivității și profesionalizării operațiunilor cibernetice rusești, într-un context geopolitic tot mai tensionat între Moscova, NATO și partenerii Ucrainei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.