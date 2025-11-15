Hamas își consolidează treptat influența în Gaza, în timp ce strategiile Statelor Unite pentru perioada de tranziție înaintează lent — situație care îi determină pe rivalii grupării să pună la îndoială disponibilitatea acesteia de a renunța la putere, relatează Reuters.

Locuitori ai teritoriului afirmă că, după încetarea focului de luna trecută, Hamas a recăpătat rapid controlul în zonele părăsite de armata israeliană, executând zeci de palestinieni acuzați de colaborare, furt sau alte infracțiuni.

Comunitatea internațională solicită dezarmarea și retragerea organizației de la conducere, însă nu există un consens asupra entității care ar trebui să preia administrarea teritoriului.

Locuitorii semnalează taxe și controale, Hamas neagă acuzațiile

Tot mai mulți gazani spun că observă prezența directă a administrației Hamas, care monitorizează bunurile ce intră în teritoriile controlate și ar percepe taxe pentru anumite importuri, precum combustibilul și țigările.

Comercianții sunt amendați pentru prețuri considerate excesive, relatează o duzină de locuitori, între care trei comercianți.

Ismail Al-Thawabta, șeful biroului de presă al guvernului Hamas, neagă acuzațiile legate de taxarea combustibilului sau a țigărilor și afirmă că singurul rol al administrației este de a gestiona situația umanitară și de a preveni specula: „Scopul nostru este ca tranziţia să fie lină.”

Planul SUA: autoritate de tranziție, forță multinațională și dezarmarea Hamas

Planul american anunțat de președintele Donald Trump — care a contribuit la încetarea focului din 10 octombrie și eliberarea ultimilor ostatici — prevede formarea unei administrații de tranziție, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate, dezarmarea Hamas și începerea reconstrucției.

Reuters notează însă că implementarea stagnează, în timp ce Gaza se apropie de o partiționare de facto, armata israeliană menținând controlul asupra mai mult de jumătate din teritoriu.

Hamas încearcă să demonstreze că nu poate fi exclus din viitorul administrației

Cu peste două milioane de oameni trăind în zone controlate de Hamas, gruparea pare să încerce să își reafirme indispensabilitatea. Analistul Ghaith al-Omari afirmă:

„Cu cât comunitatea internaţională întârzie, cu atât Hamas se înrădăcinează mai puternic.”

Statele Unite insistă că Hamas nu poate rămâne la conducerea teritoriului. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat spune că relatările privind noile taxe sunt dovada faptului că ”Hamas nu poate şi nu va guverna Gaza”, estimând că o nouă administrație ar putea fi stabilită după aprobarea ONU.

Structurile administrative ale Hamas, refăcute în ritm rapid

Potrivit unor surse apropiate organizației, Hamas a reușit să înlocuiască patru guvernatori regionali și 11 membri ai biroului politic uciși în conflict.

Gruparea continuă să plătească salarii celor aproximativ 50.000 de angajați rămași, folosind, susțin diplomați, rezerve de numerar.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.