După mai multe runde de dialog fără rezultat, coaliția de guvernare este decisă să aprobe legea pensiilor pentru judecători și procurori exact în forma pentru care Executivul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au făcut însă un ultim apel către președintele României, cerând o discuție finală cu reprezentanții magistraților.

Dacă revendicările acestora rămân neschimbate, liderii coaliției transmit că nu vor mai face noi concesii.

Magistrații au solicitat pensii aproape egale cu salariul

Săptămâna trecută, magistrații au venit cu o propunere considerată inacceptabilă de coaliție: o pensie aproape cât venitul salarial.

În acest context, premierul și liderii coaliției au cerut intervenția președintelui pentru o ultimă încercare de mediere.

Coaliția ia în calcul doar o ajustare a calendarului privind creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, printr-o amânare de cinci ani, însă exclude creșterea pensiilor.

„Oferta” coaliției: tranziție extinsă, dar fără majorări

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a explicat astfel poziția coaliției:

„A rămas să facem această ofertă 15 ani … perioada de tranziție și 70 cuantum. La cuantum nu umblăm!”

În schimb, liderii solicită două garanții: emiterea rapidă a avizului CSM și abținerea de la sesizarea Curții Constituționale.

Fără acest acord, România riscă pierderea banilor europeni, întrucât jalonul PNRR trebuie îndeplinit în următoarele 10 zile.

Sorin Grindeanu a subliniat rolul președintelui în negocieri:

„Președintele vine cu o propunere pe care o are discutată și ne-o propune în coaliție. Dacă suntem de acord, mergem mai departe și mergem cu acea formă. Dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD-ul susține păstrarea legii inițiale, cu 70 și 10.”

Din partea PNL, Alexandru Muraru a reamintit nivelul pensiilor stabilit inițial:

„Inițial a fost 70% din ultimul venit net. Și așa este mult, pentru că media europeană este de maxim 70 din media ultimilor 4-5 ani.”

Opoziția rămâne fermă. Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, afirmă:

„Nu putem să acceptăm. Orice formă de intrare în plată la pensie cu o sumă mai mare decât netul.”

CSM respinge propunerea: „Nu a existat negociere reală”

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a transmis pentru Știrile ProTV că instituția nu acceptă varianta propusă de coaliție, deoarece magistrații consideră că nu a existat un proces de negociere autentic. Totodată, susțin că Guvernul ar fi încercat să impună propria formulă.

După adoptarea proiectului privind pensiile magistraților, liderii coaliției anunță că procesul de reformă va continua și pentru alte categorii, inclusiv pentru militari.

