Discuțiile privind reforma pensiilor speciale au intrat în linie dreaptă, în contextul termenului-limită de 28 noiembrie, asumat prin PNRR.

Marți este programată o întâlnire informală între premier sau președinte și reprezentanții magistraților, pe fondul tensiunilor generate de schimbările propuse în sistemul de pensii de serviciu.

În paralel, liderii coaliției parlamentare vor aborda subiectul în cadrul unei reuniuni din Legislativ, fără ca negocierile să continue la nivelul Guvernului.

Surse politice au declarat pentru Știrile ProTV că președintele și premierul vor avea o discuție telefonică pentru a decide dacă este necesară încă o rundă de dialog cu magistrații.

Pe masa de discuții se află două scenarii: pensii calculate la 70–75% din ultimul salariu net și o perioadă de tranziție de 10 sau 15 ani de la actualul sistem.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, discuții separate cu liderii politici

Sorin Grindeanu, președintele PSD, s-a întâlnit marți dimineață la Cotroceni cu Nicușor Dan.

Tema centrală a discuțiilor a fost reforma pensiilor speciale, iar liderul social-democraților a criticat faptul că dialogul cu magistrații nu a avut loc mai devreme, complicând negocierile actuale.

Tot sursele Știrilor ProTV spun că șeful statului a avut un schimb de opinii și cu premierul Ilie Bolojan, într-o încercare de a identifica soluții pentru deblocarea reformei.

În acest context, președintele Nicușor Dan este considerat a avea un rol decisiv în avansarea discuțiilor, având în vedere divergențele dintre coaliție și magistrați.

În lipsa unui consens, PSD va susține varianta premierului: o pensie stabilită la 70% din salariul net și o tranziție de 10 ani.

O altă propunere, considerată nerezonabilă de coaliție, vizează un procent de 65% raportat la salariul brut — echivalent cu aproape valoarea netă integrală. Un acord politic și instituțional ar fi necesar pentru obținerea avizului CSM și evitarea unui potențial blocaj la CCR.

Termenul de 28 noiembrie, de neamânat: România riscă pierderea fondurilor europene

Reforma pensiilor speciale este un jalon obligatoriu din PNRR, iar nerespectarea lui ar putea costa România aproape 300 de milioane de euro. Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, avertizează că termenul nu poate fi prelungit în niciun fel.

El a arătat că proiectul precedent al Guvernului — respins la CCR din cauza lipsei avizului CSM — îndeplinea condițiile necesare pentru finanțarea de 231 de milioane de euro.

Ministrul subliniază rolul decisiv al CSM în următoarea perioadă: instituția poate aviza proiectul într-o zi sau poate utiliza termenul maxim de 30 de zile, ceea ce ar pune în pericol banii europeni.

Dragoș Pîslaru a declarat: „Ce vă pot spune legat de Cererea de plată 3 este că inclusiv astăzi în Guvern am discutat de un posibil calendar şi acţiunile care ar trebui să fie urmărite pentru acest jalon legat de pensiile magistraţilor. Nu o să mai mă pronunţ şi eu pe acest subiect. Ştiţi cu siguranţă că totul va ţine de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii va reacţiona după ce noi punem pe masă propunerea cât mai rapid săptămâna viitoare. CSM va putea alege să tergiverseze şi să folosească tot termenul de 30 de zile. Acela nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă, dar ăsta este termenul, sau va putea alege să susţină interesul României şi al tuturor românilor, şi anume să încercăm să recuperăm aceşti bani şi atunci avizul se poate da până la urmă şi în 24 de ore”.

