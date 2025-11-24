Impactul asupra transportului aerian va fi major: nici un zbor comercial nu va decola, miercuri, de pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem și Charleroi

O amplă mișcare de protest a început, luni, în Belgia, desfășurată în trei etape succesive și coordonată de principalele sindicate ale țării. Primele afectate sunt transportul public și rețeaua feroviară, unde operatorul SNCB estimează că va putea menține în circulație doar o treime până la jumătate dintre trenuri. Mai multe curse Eurostar între Bruxelles și Paris au fost deja suspendate, notează AFP.

De marți, greva se extinde în sectorul public: școli, creșe, administrații și spitale se pregătesc pentru perturbări semnificative, înaintea unei acțiuni interprofesionale de amploare, programate miercuri. Impactul asupra transportului aerian va fi major: nici un zbor comercial nu va decola miercuri de pe aeroporturile Bruxelles-Zaventem și Charleroi, operatorii anticipând lipsa personalului de securitate.

Protestele au fost declanșate în contextul tensiunilor tot mai mari dintre sindicate și premierul Bart De Wever, care insistă pentru reduceri bugetare drastice și reforme profunde ale pieței muncii, sistemului de șomaj și pensiilor. Belgia se numără printre statele cu cele mai ridicate niveluri de îndatorare din zona euro, iar noul guvern dorește ajustări rapide. Totuși, coaliția aflată la putere este divizată în privința ritmului și amplitudinii acestor schimbări.

Greva reprezintă, astfel, o presiune directă asupra Executivului. Sindicatele cer „încetarea fragmentării sociale” și acuză guvernul de lipsă de dialog. În ultimele luni, mobilizările au fost repetate, iar unele au strâns zeci de mii de participanți, semn al unei societăți tot mai nemulțumite de direcția impusă de noua putere politică.

