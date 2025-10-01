Liderii sindicali avertizează că această modificare va accentua presiunea asupra forței de muncă, într-o țară încă marcată de criza datoriilor din perioada 2009–2018

Transportul public din Grecia este paralizat miercuri, când trenurile, feriboturile și taxiurile au fost trase pe dreapta, în semn de protest față de o reformă controversată a legislației muncii. Capitala Atena se pregătește pentru manifestații ample, organizate de cele mai importante sindicate din sectorul public și privat, în cadrul unei greve generale de 24 de ore, scrie Reuters.

Guvernul elen intenționează să extindă posibilitatea de a lucra până la 13 ore pe zi și pentru angajații cu un singur loc de muncă, nu doar pentru cei care cumulează două slujbe, așa cum este cazul în prezent. Măsura ar urma să fie adoptată oficial în luna octombrie, potrivit unui reprezentant al Ministerului Muncii.

Liderii sindicali avertizează că această modificare va accentua presiunea asupra forței de muncă, într-o țară încă marcată de criza datoriilor din perioada 2009–2018, care a adus reduceri salariale drastice și o creștere masivă a șomajului.

Deși economia Greciei dă semne de revenire, iar veniturile au început să crească, costurile locuințelor și ale alimentelor rămân ridicate, ceea ce face ca puterea de cumpărare a populației să rămână printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

„Spunem nu unei zile de lucru de 13 ore. Timpul de muncă nu este o marfă, este viața noastră”, a transmis confederația GSEE, care reprezintă 2,5 milioane de angajați din sectorul privat.

Executivul susține însă că modificarea se va aplica cel mult 37 de zile pe an și va oferi un plus de 40% la plata orelor suplimentare, într-un efort de a răspunde cerințelor pieței pentru mai multă flexibilitate.

Atenționare pentru români

Ministerul român de Externe a emis o alertă de călătorie, avertizând asupra perturbărilor majore din transportul rutier, feroviar, maritim și aerian. Greva generală a început la 1 octombrie, ora 00:01, și va dura 24 de ore.

Românii care călătoresc în Grecia sunt sfătuiți să verifice din timp programul companiilor de transport și să se informeze în legătură cu eventuale întârzieri sau anulări de zboruri. De asemenea, și sectoarele publice esențiale, precum sănătatea și educația, pot fi afectate de mișcarea de protest.

