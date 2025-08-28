Google a emis un avertisment pentru aproape 2,5 miliarde de utilizatori ai serviciului Gmail, recomandând schimbarea parolelor și consolidarea securității conturilor.

Măsura vine după ce hackerii au reușit un număr considerabil de accesări neautorizate ale serviciului Gmail, relatează New York Post.

Drept urmare, compania Google le sugerează utilizatorilor să activeze autentificarea în doi pași și să manifeste atenție sporită la emailurile suspecte.

Atacatorii obțin adesea acces prin trimiterea de linkuri către pagini de autentificare false sau prin metode de manipulare menite să convingă utilizatorii să își dezvăluie codurile de securitate.

Breșe suplimentare și metode de atac sofisticate

Datele interne Google arată că, deși mulți aleg parole complexe și unice, doar o treime dintre utilizatori le actualizează în mod regulat.

Pe lângă acest avertisment, Google a atras atenția și asupra unei breșe care a vizat baza de date Salesforce, exploatată prin atacuri de tip „social engineering”, în care hackerii s-au prezentat ca tehnicieni IT.

Suspiciuni privind gruparea ShinyHunters

În vizor se află gruparea ShinyHunters, cunoscută pentru atacuri asupra companiilor AT&T, Microsoft, Santander și Ticketmaster.

Experții avertizează că aceasta ar putea trece la metode de șantaj mai agresive, inclusiv prin lansarea unui site dedicat publicării datelor sustrase.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.