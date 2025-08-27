Google impune verificarea identității pentru dezvoltatorii Android care distribuie aplicații în afara Play Store

Google anunță noi măsuri de securitate pentru dezvoltatorii Android care distribuie aplicații prin magazine terțe sau descărcări directe, eliminând anonimatul și crescând protecția utilizatorilor. Începând cu septembrie 2026, dezvoltatorii din Brazilia, Indonezia, Singapore și Thailanda vor fi obligați să-și verifice identitatea pentru ca aplicațiile lor să poată fi instalate pe dispozitive Android certificate. Ulterior, această cerință va fi extinsă la nivel global începând cu 2027.

Potrivit noilor reguli, dezvoltatorii vor trebui să furnizeze Google informații personale, inclusiv numele legal, adresa, emailul, numărul de telefon și, în unele cazuri, o copie a actului de identitate emis de guvern. Verificarea identității este deja obligatorie pentru aplicațiile distribuite prin Google Play, astfel că schimbarea vizează în special cei care distribuie exclusiv prin canale externe, scrie The Verge.

„Prin aceste măsuri, facem Android mai sigur și protejăm mediul deschis care permite dezvoltatorilor și utilizatorilor să creeze și să interacționeze în siguranță”, a transmis un reprezentat Google. Noua verificare va descuraja actorii rău intenționați și va face mai dificilă răspândirea aplicațiilor malițioase, împiedicând dezvoltatorii eliminați să revină sub un alt alias.

Măsura vine în contextul în care Apple a implementat cerințe similare pentru dezvoltatori în App Store-ul european, conform Digital Services Act (DSA), care solicită platformelor online să verifice identitatea comercianților care distribuie produse sau servicii în UE.

Google precizează că noile reguli vizează în principal dezvoltatorii comerciali, menținând însă Android deschis pentru studenți și pasionați. Compania va crea un console separat pentru verificarea dezvoltatorilor, cu restricții privind numărul de aplicații și instalări.

Dezvoltatorii interesați pot să se înscrie pentru acces timpuriu la noul sistem de verificare, pentru a oferi feedback și a contribui la ajustarea experienței înainte de implementarea oficială.

