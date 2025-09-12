Autoritățile din Polonia au lansat un ghid de 40 de pagini, destinat populației, cu instrucțiuni clare despre cum să acționeze în caz de război sau catastrofă naturală.

Inițiativa vine în contextul războiului din Ucraina și al intensificării tensiunilor regionale.

Documentul, intitulat „Ghid de siguranță”, oferă recomandări privind accesul la apă potabilă, comportamentul în timpul raidurilor aeriene, localizarea adăposturilor antiaeriene și măsuri pentru a face față întreruperilor de curent.

„Războaiele nu se câștigă pe front. Exemplul Ucrainei o demonstrează foarte clar”, a declarat Robert Klonowski, director adjunct al Ministerului de Interne din Polonia.

Ghidul este împărțit în două secțiuni: prima se referă la pregătirile esențiale, iar cea de-a doua la reacția în timpul unei crize.

Recomandări pentru evacuare

Cetățenii sunt sfătuiți să-și securizeze locuințele și să aibă pregătit un rucsac de urgență cu apă, alimente, medicamente, documente, trusă de prim-ajutor, baterii externe, haine și echipament de protecție.

„Nu amânați evacuarea dacă viața sau sănătatea vă sunt în pericol”, avertizează ghidul.

Lista include și obiecte precum cuțit de buzunar, lanternă, hărți tipărite, radio cu baterii sau cu manivelă, dar și provizii pentru animalele de companie.

Rețea extinsă de adăposturi

În prezent, Polonia dispune de aproximativ 224.000 de adăposturi temporare și peste 10.600 de structuri fortificate, capabile să găzduiască până la 49 de milioane de persoane. Informațiile despre amplasarea acestora sunt disponibile la primării și la unitățile Serviciului de Pompieri.

Dacă accesul la adăposturi este imposibil, populația este îndemnată să rămână în interior, departe de ferestre, iar cei aflați în exterior să caute subsoluri, tuneluri sau chiar șanțuri pentru protecție.

Instrucțiuni în caz de atac cu drone

Recenta pătrundere a dronelor rusești în spațiul aerian polonez a determinat autoritățile să insiste și pe măsurile de protecție în fața atacurilor aeriene.

Cetățenii trebuie să se adăpostească în încăperi fără ferestre, cu pereți groși, să evite lifturile și să urmeze rutele de evacuare stabilite în prealabil.

„Dacă auziți o explozie în aer liber, întindeți-vă pe o suprafață plană și acoperiți-vă capul”, recomandă autoritățile.

Odată ajunși într-un adăpost, oamenii sunt sfătuiți să comunice prin SMS, să evite deplasările inutile și să acorde sprijin celor care au nevoie de ajutor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.