Gestul neașteptat al lui Pep Guardiola care s-a viralizat rapid. Ce i-a făcut arbitrului de rezervă

Managerul lui Manchester City l-a surprins pe al patrulea oficial cu o reacție bizară pe „Emirates”

Manchester City a ratat victoria pe „Emirates”, fiind egalată de Arsenal în minutul 90, dar momentul care a atras atenția tuturor nu a venit din teren, ci de pe margine. Pep Guardiola, antrenorul „cetățenilor”, a avut un gest neașteptat față de arbitrul de rezervă Craig Pawson.

În minutul 70, într-o atmosferă destinsă și probabil încrezător în rezultat, Guardiola l-a apucat pe Pawson de gât, l-a tras spre el și l-a sărutat pe obraz. Scena a fost surprinsă de camere și s-a viralizat imediat pe rețelele sociale.

„Tocmai l-am văzut pe Pep sărutându-l pe arbitru??”, a scris un fan, surprins de reacția tehnicianului. „L-a sărutat Guardiola pe al patrulea oficial?”, s-au întrebat alți suporteri, uluiți de imaginile distribuite masiv online.

Guardiola, de la euforie la dezamăgire în doar câteva minute

La scurt timp după acel gest, Manchester City a fost egalată. Martinelli a punctat pentru Arsenal în minutul 90, iar partida s-a terminat 1-1. La conferința de presă, Guardiola a arătat însă o atitudine împăciuitoare.

„Am jucat meciuri dificile săptămâna aceasta – cu Manchester United și în Liga Campionilor – iar astăzi am evoluat împotriva unei echipe puternice. Jos pălăria în fața echipei noastre pentru rezistența de care a dat dovadă. Este atât de dificil din cauza pressingului înalt al adversarului, e întotdeauna greu să construiești acțiuni ofensive. Cred că rezultatul este corect. În general, Arsenal a fost mai bun decât noi”, a spus spaniolul.

Manchester City ocupă locul 9 în clasament, cu 7 puncte după primele etape, în timp ce Arsenal e pe poziția a doua, la 5 puncte distanță de liderul Liverpool (15 puncte).

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!