Gestul neașteptat al lui Pep Guardiola care s-a viralizat rapid. Ce i-a făcut arbitrului de rezervă

De către
Dragos Soneriu
-
0
14
TURIN, ITALY - DECEMBER 11: Pep Guardiola, head coach of Manchester City, applauds to fans at the end of the UEFA Champions League match between Juventus and Manchester City at the Allianz Stadium in Turin, Italy on December 11, 2024. (Photo by Riccardo De Luca/Anadolu via Getty Images)

Managerul lui Manchester City l-a surprins pe al patrulea oficial cu o reacție bizară pe „Emirates”

Manchester City a ratat victoria pe „Emirates”, fiind egalată de Arsenal în minutul 90, dar momentul care a atras atenția tuturor nu a venit din teren, ci de pe margine. Pep Guardiola, antrenorul „cetățenilor”, a avut un gest neașteptat față de arbitrul de rezervă Craig Pawson.

În minutul 70, într-o atmosferă destinsă și probabil încrezător în rezultat, Guardiola l-a apucat pe Pawson de gât, l-a tras spre el și l-a sărutat pe obraz. Scena a fost surprinsă de camere și s-a viralizat imediat pe rețelele sociale.

Tocmai l-am văzut pe Pep sărutându-l pe arbitru??”, a scris un fan, surprins de reacția tehnicianului. „L-a sărutat Guardiola pe al patrulea oficial?”, s-au întrebat alți suporteri, uluiți de imaginile distribuite masiv online.

Guardiola, de la euforie la dezamăgire în doar câteva minute

La scurt timp după acel gest, Manchester City a fost egalată. Martinelli a punctat pentru Arsenal în minutul 90, iar partida s-a terminat 1-1. La conferința de presă, Guardiola a arătat însă o atitudine împăciuitoare.

Am jucat meciuri dificile săptămâna aceasta – cu Manchester United și în Liga Campionilor – iar astăzi am evoluat împotriva unei echipe puternice. Jos pălăria în fața echipei noastre pentru rezistența de care a dat dovadă. Este atât de dificil din cauza pressingului înalt al adversarului, e întotdeauna greu să construiești acțiuni ofensive. Cred că rezultatul este corect. În general, Arsenal a fost mai bun decât noi”, a spus spaniolul.

Manchester City ocupă locul 9 în clasament, cu 7 puncte după primele etape, în timp ce Arsenal e pe poziția a doua, la 5 puncte distanță de liderul Liverpool (15 puncte).

