Germania lansează un program de decarbonizare industrială de 6 miliarde de euro

Germania a anunțat luni lansarea unui program de finanțare de 6 miliarde de euro destinat decarbonizării sectoarelor industriale, marcând pentru prima dată includerea tehnologiei de captare și stocare a carbonului (CCS) în contractele de protecție climatică ale țării, notează Reuters.

Program nou lansat de Germania

Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a declarat că inițiativa se concentrează pe industrii cu consum intens de energie, precum chimie, oțel, ciment și sticlă, pentru a sprijini tranziția verde a Germaniei fără a compromite competitivitatea industrială.

Companiile interesate de finanțare au termen până la 1 decembrie pentru a-și înregistra proiectele în cadrul procesului de licitație care va avea loc anul viitor. Programul face parte din eforturile Germaniei de a respecta obiectivele climatice stricte și de a accelera tranziția către un sector industrial sustenabil, combinând inovația tehnologică cu politici publice ambițioase.

