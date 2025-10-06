Dacia prezintă Hipster Concept. Un automobil electric compact, accesibil și sustenabil

Dacia a dezvăluit oficial Hipster Concept, un autoturism electric urban, compact și inovator, menit să reducă semnificativ amprenta de carbon comparativ cu vehiculele electrice existente. Modelul cântărește doar 800 de kilograme, cu 20% mai puțin decât Dacia Spring, și are o lungime de trei metri, fiind ideal pentru oraș.

Hipster Concept, noul concept Dacia

Potrivit Dacia, Hipster Concept combină un design pragmatic și minimalist cu funcționalitate maximă. Forma cubică și geamurile drepte maximizează spațiul interior, iar protecția exterioară este realizată din materialul Starkle, ce include până la 20% polipropilenă reciclată.

Autoturismul are 3 metri lungime, 1,53 metri înălțime și 1,55 metri lățime. Portbagajul are o capacitate de 70 de litri, dar poate fi extins până la 500 de litri prin rabatarea banchetei spate. Designul modular și spațiul interior generos fac ca Hipster să fie practic pentru utilizarea zilnică.

„Conceptul SUB-A este gândit pentru viața de zi cu zi, oferind spațiu interior optim și o banchetă spate rabatabilă, adaptabilă pentru diverse nevoi”, a transmis Dacia.

CITEȘTE ȘI – Roma cere Washingtonului să renunțe la noile taxe pe importurile de paste. Tarifele ar putea dubla prețul

Încărcare și autonomie

Dacia nu a oferit detalii exacte despre autonomie, dar conceptul este proiectat să fie încărcat la o priză casnică obișnuită, cu două încărcări pe săptămână suficiente pentru deplasările zilnice. Modelul răspunde astfel nevoilor reale ale utilizatorilor urbani: în Franța, de exemplu, 94% dintre șoferi parcurg mai puțin de 40 km pe zi.

Design simplu și funcțional

Hipster se remarcă printr-un design robust și minimalist: un bloc așezat ferm pe patru roți, fără console față-spate, cu partea frontală complet orizontală și faruri elegante, ce oferă un aspect prietenos, dar serios. În partea din spate, hayonul acoperă întreaga lățime și se deschide în două părți, facilitând accesul la portbagaj.

Preț accesibil

Potrivit Reuters, prețul conceptului ar putea fi sub 15.000 de euro, ceea ce îl transformă într-o opțiune electrică atractivă pentru oraș, accesibilă și prietenoasă cu mediul.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.