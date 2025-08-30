Germania între ciocan și nicovală: inflație peste așteptări și creștere a șomajului

Dana Macsim
Situația este agravată de aplicarea acordului comercial UE–SUA, care introduce tarife de 15% asupra unui spectru larg de exporturi europene

Cea mai mare economie a Europei traversează o perioadă dificilă, confruntându-se simultan cu inflație în creștere și un număr tot mai mare de șomeri, în contextul noilor tarife impuse de Statele Unite.

Datele preliminare arată că inflația armonizată a urcat în august la 2,1%, depășind prognoza de 2%, după ce în iulie crescuse cu 1,8%. Inflația de bază, care exclude prețurile energiei și alimentelor, a rămas stabilă la 2,7%.

În paralel, numărul șomerilor a ajuns la 3,025 milioane, ceea ce echivalează cu o rată de 6,4%, potrivit Agenției Federale pentru Muncă.

Situația este agravată de aplicarea acordului comercial UE–SUA, care introduce tarife de 15% asupra unui spectru larg de exporturi europene, inclusiv în sectoare sensibile, precum cel farmaceutic. Impactul acestor taxe ridică incertitudini pentru companii și investitori.

Economia germană, puternic dependentă de exporturi, a avut un avans modest de 0,3% al PIB în primul trimestru, urmat de o contracție de 0,3% în al doilea trimestru. Analiștii ING atrag atenția că firmele ar putea transfera costurile suplimentare către consumatori, în timp ce piața muncii mai slabă ar putea diminua presiunile salariale și, implicit, inflaționiste.

Această accelerare a inflației face improbabilă o reducere a dobânzii de către BCE la ședința din septembrie, ridicând semne de întrebare asupra traiectoriei politicii monetare europene.

