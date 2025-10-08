Stresul, presiunea socială și avalanșa de reclame îi determină pe tinerii cumpărători să renunțe la achizițiile de cadouri.

Potrivit unui studiu realizat de compania Accenture pe un eșantion de 3.000 de consumatori din zece țări, 84% dintre respondenți afirmă că ar putea abandona cumpărăturile de sărbători din cauza frustrării provocate de procesul de achiziție.

Procentul este chiar mai ridicat în rândul generațiilor tinere: 91% dintre Milleniali și 89% dintre cei din Generația Z declară că ar putea renunța complet la cumpărarea de cadouri.

Prea multe opțiuni, prea multă presiune

Principalele cauze ale stresului sunt presiunea de a găsi „cadoul perfect” (75%), teama de a face o alegere greșită (73%) și volumul copleșitor de reclame.

În 2025, 82% dintre consumatori spun că se simt bombardați de publicitate – un procent în creștere față de anul trecut (78%). Totodată, 77% consideră că varietatea prea mare de produse face mai dificilă luarea unei decizii.

Această tendință ar putea reprezenta un risc serios pentru retaileri, care se bazează pe perioada sărbătorilor pentru o mare parte din veniturile anuale.

Soluția salvatoare pentru retaileri

Deși cumpărătorii se arată tot mai reticenți, studiul Accenture arată și oportunități pentru companiile care aleg să simplifice experiența de cumpărare.

45% dintre participanți preferă magazinele fizice pentru a evalua produsele direct, 48% se bazează pe recomandările prietenilor și familiei, iar 34% caută inspirație pe rețelele sociale.

Unul din cinci consumatori intenționează să folosească asistenți conversaționali precum ChatGPT sau Claude pentru a lua decizii mai rapide.

Inteligența artificială, noul „concierge” al cumpărăturilor

Tehnologiile bazate pe inteligență artificială (AI) sunt văzute ca o soluție pentru reducerea stresului cumpărătorilor. „AI generativă poate acționa ca un concierge care ghidează fiecare etapă a procesului de achiziție”, afirmă autorii studiului.

Astfel, sistemele inteligente pot oferi experiențe mai personale și relevante — de la recomandări de produse până la comparații și selecții adaptate gusturilor fiecărui client. Pentru retaileri, AI-ul înseamnă și eficiență operațională sporită, permițând angajaților să petreacă mai mult timp în interacțiuni directe și consultative cu clienții.

Raportul Accenture, publicat în august 2025, a inclus respondenți din Australia, Brazilia, Canada, Franța, Germania, Italia, Spania, Suedia, Marea Britanie și SUA. Cercetarea oferă o imagine clară asupra modului în care stresul, diversitatea ofertei și noile tehnologii modelează viitorul retailului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.