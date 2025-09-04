Garanții pentru o pace fragilă: liderii europeni discută la Paris viitorul securității Ucrainei

De către
Dana Macsim
-
0
6
Macron Starmer război comercial UE SUA
France's President Emmanuel Macron welcomes Britain's Prime Minister Keir Starmer as he arrives for a 'Coalition of the Willing' summit on peace and security for Ukraine, with European and international leaders, at the Elysee Presidential Palace in Paris, FRANCE - 27/03/2025. French President Emmanuel Macron hosts European leaders including President Volodymyr Zelensky for a summit aimed at boosting Ukrainian security ahead of any potential ceasefire with Russia.//JEE_reukrai.19/Credit:J.E.E/SIPA/2503302330

România este prezentă prin președintele Nicușor Dan, conectat prin videoconferință

Aproximativ 30 de șefi de stat și guvern se reunesc joi, la Paris și online, pentru a discuta alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre posibile garanții de securitate pentru Kiev, în eventualitatea unei păci cu Rusia, scrie Reuters. Întâlnirea, organizată sub umbrela „Coaliției de voință”, aduce împreună, în principal, lideri europeni, dar și reprezentanți din Turcia, Australia și Canada. România este prezentă prin președintele Nicușor Dan, conectat prin videoconferință.

Țările participante au purtat negocieri în ultimele luni, pentru a contura forme de sprijin militar care să descurajeze o nouă agresiune rusă. Totuși, lipsa unor garanții clare din partea Statelor Unite a blocat progresele, în condițiile în care Washingtonul este văzut drept factor decisiv pentru securitatea europeană. Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că planurile tehnice sunt finalizate și urmează să fie aprobate de liderii Coaliției. „Europa este pregătită să ofere Ucrainei garanții de securitate. Întrebarea rămâne însă, dacă Rusia dorește cu adevărat pacea”, a spus Macron.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a arătat că așteaptă „clarificări rapide”, privind contribuțiile reale și a subliniat că implicarea SUA va fi decisivă. În paralel, președintele rus Vladimir Putin a transmis că preferă negocierile, dar nu exclude continuarea războiului prin forță.

Un element central al viitoarelor garanții vizează menținerea sprijinului militar consistent pentru armata ucraineană și, eventual, crearea unei forțe internaționale capabile să ofere siguranță Kievului și vecinilor săi. Totuși, fără participarea americană, un astfel de mecanism ar fi greu de pus în practică.

Experții militari avertizează că pacea rămâne o perspectivă îndepărtată. „Se recunoaște tot mai mult că Ucraina are nevoie de un sprijin european de durată și de o armată puternică pentru a rezista singură. Diplomația fragmentată și ambiguitatea americană fac însă ca o pace reală să fie încă iluzorie”, a subliniat John Foreman, fost atașat militar britanic.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentProiectul pensiilor magistraților a trecut automat de Parlament. Ultima miză, controlul CCR
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.