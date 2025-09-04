România este prezentă prin președintele Nicușor Dan, conectat prin videoconferință

Aproximativ 30 de șefi de stat și guvern se reunesc joi, la Paris și online, pentru a discuta alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre posibile garanții de securitate pentru Kiev, în eventualitatea unei păci cu Rusia, scrie Reuters. Întâlnirea, organizată sub umbrela „Coaliției de voință”, aduce împreună, în principal, lideri europeni, dar și reprezentanți din Turcia, Australia și Canada. România este prezentă prin președintele Nicușor Dan, conectat prin videoconferință.

Țările participante au purtat negocieri în ultimele luni, pentru a contura forme de sprijin militar care să descurajeze o nouă agresiune rusă. Totuși, lipsa unor garanții clare din partea Statelor Unite a blocat progresele, în condițiile în care Washingtonul este văzut drept factor decisiv pentru securitatea europeană. Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că planurile tehnice sunt finalizate și urmează să fie aprobate de liderii Coaliției. „Europa este pregătită să ofere Ucrainei garanții de securitate. Întrebarea rămâne însă, dacă Rusia dorește cu adevărat pacea”, a spus Macron.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a arătat că așteaptă „clarificări rapide”, privind contribuțiile reale și a subliniat că implicarea SUA va fi decisivă. În paralel, președintele rus Vladimir Putin a transmis că preferă negocierile, dar nu exclude continuarea războiului prin forță.

Un element central al viitoarelor garanții vizează menținerea sprijinului militar consistent pentru armata ucraineană și, eventual, crearea unei forțe internaționale capabile să ofere siguranță Kievului și vecinilor săi. Totuși, fără participarea americană, un astfel de mecanism ar fi greu de pus în practică.

Experții militari avertizează că pacea rămâne o perspectivă îndepărtată. „Se recunoaște tot mai mult că Ucraina are nevoie de un sprijin european de durată și de o armată puternică pentru a rezista singură. Diplomația fragmentată și ambiguitatea americană fac însă ca o pace reală să fie încă iluzorie”, a subliniat John Foreman, fost atașat militar britanic.

