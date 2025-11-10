Un bărbat recalcitrant din Galați a fost împușcat de polițiști în zona picioarelor. Polițiștii au recurs la acest drept în încercarea de a-l calma pe bărbat.

Bărbatul, pe numele căruia era emis un ordin de protecție, se afla acasă la fosta sa iubită, în vârstă de 23 de ani. Acesta a încălcat ordinul de restricție, iar polițiștii au intervenit la fața locului.

„La data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 18:30, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Tecuci, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza satului Tălpigi, comuna Ghidigeni, judetul Galati, au observat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea respectivă, aflat în prezența fostei sale concubine, o femeie de 23 de ani”, transmit reprezentanții IPJ Galați.

Bărbatul a amenințat polițiștii cu un obiect ascuțit

Întrucât împotriva bărbatului era emis un ordin de protecție, prin care îi era interzisă apropierea de persoana vătămată, polițiștii i-au solicitat acestuia să se îndepărteze.

Potrivit polițiștilor, bărbatul a devenit recalcitrant, s-a îndreptat către polițiști având asupra sa un obiect tăietor-înțepător. În pofida somațiilor legale, el nu a renunțat la obiectul respectiv, motiv pentru care unul dintre polițiști a efectuat mai multe focuri de armă în plan vertical, fără ca bărbatul să se conformeze. Ulterior, polițistul a tras focuri de armă asupra bărbatului, în zona membrelor inferioare.

Bărbatul a fost imobilizat și dus la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!