Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Japonia și Canada reafirmă sprijinul „de neclintit” pentru Ucraina

După aproape patru ani de conflict, marile puteri reunite în formatul G7 lansează un apel comun pentru un armistițiu urgent în Ucraina, semnalând, totodată, blocajul în care se află negocierile de pace. Declarația a fost adoptată la finalul reuniunii miniștrilor de Externe, desfășurată în Canada, și reflectă preocuparea tot mai mare față de impasul militar și diplomatic din regiune.

În comunicatul oficial, Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Japonia și Canada reafirmă sprijinul „de neclintit” pentru Ucraina, subliniind că respectarea suveranității și a integrității teritoriale a acesteia rămâne o linie roșie pentru democrațiile occidentale.

„Frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația comună, care reiterează principiile dreptului internațional, într-un moment în care eforturile de pace par suspendate între oboseala diplomatică și calculele strategice ale părților implicate.

