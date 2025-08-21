Ungaria anunță că este pregătită să găzduiască negocieri de pace pentru Ucraina

Ungaria – unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei și ai lui Donald Trump în UE – a declarat joi că este pregătită să găzduiască negocieri de pace pentru Ucraina, scrie AFP.

Budapesta a fost luată în considerare ca posibil loc pentru inițiativa condusă de SUA de a pune capăt războiului, însă relațiile dintre Ucraina și premierul ungar Viktor Orban au fost tensionate de când acesta a blocat cererea Kievului de aderare la UE.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat că Budapesta este pregătită să asigure orice negocieri de pace.

Vom oferi condițiile adecvate, corecte și sigure pentru astfel de discuții de pace, a spus el într-o emisiune pro-guvernamentală transmisă pe rețelele sociale.

Nu cunosc niciun politician european astăzi, în afară de Viktor Orban, care să poată vorbi la fel de echilibrat cu (președintele SUA) Donald Trump și cu (președintele Rusiei) Vladimir Putin, a adăugat Szijjarto.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi că locațiile posibile pentru negocierile de pace sunt Elveția, Austria și Turcia, exprimându-și reticența față de desfășurarea discuțiilor la Budapesta. El a mai spus că i-a cerut lui Trump să exercite presiuni asupra Budapestei pentru a debloca negocierile de aderare a Ucrainei la UE.

Luna trecută, guvernul ungar a instalat noi afișe în întreaga țară împotriva aderării Ucrainei la UE și făcându-l ținta de ironie pe Zelensky.

Zelensky a declarat anterior că un acord semnat în 1994 la Budapesta „nu a funcționat”. Conform Memorandumului de la Budapesta, Rusia s-a angajat să respecte frontierele Ucrainei în schimbul dezarmării nucleare a acesteia. Acordul a fost semnat și de Statele Unite și Regatul Unit.

