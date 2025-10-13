Furtuna DANA devastează estul Spaniei: drumuri și linii feroviare inundate, peste 1.000 de persoane evacuate

Furtuna DANA, cunoscută și sub denumirea de „cold drop”, a provocat haos în Spania în weekendul trecut, lăsând în urmă inundații masive, drumuri închise, linii feroviare suspendate și peste o mie de persoane evacuate din locuințele lor. Cele mai afectate regiuni au fost Tarragona, Valencia și Insulele Baleare, unde ploile torențiale au transformat străzile în râuri și au pus la încercare capacitatea serviciilor de urgență.

Conform Agenției Meteorologice de Stat (Aemet), DANA a adus precipitații record și condiții meteorologice extreme, cu cantități de până la 180 mm de ploaie în doar 12 ore. Alerta roșie, nivelul maxim de pericol, a fost menținută până la miezul nopții de 13 octombrie, iar autoritățile au cerut populației să evite deplasările și să stea departe de cursurile de apă.

Tarragona, sub ape: drumuri și trenuri blocate, sute de oameni blocați peste noapte

Provincia Tarragona a fost una dintre cele mai grav afectate zone. Furtuna a determinat închiderea autostrăzii AP-7 între localitățile Ulldecona și Freginals, precum și a drumului național N-340 și a mai multor artere secundare. De asemenea, circulația feroviară pe linia R16 și pe ruta Barcelona–Valencia a fost complet suspendată, afectând aproximativ 3.000 de pasageri și 17 trenuri.

Serviciile de urgență au fost copleșite de apeluri: peste 1.500 de solicitări au fost primite în doar câteva ore, iar pompierii au intervenit în aproximativ 1.000 de situații, în special pentru evacuarea oamenilor blocați în locuințele de la parter sau în vehiculele luate de ape. În total, 38 de persoane au fost salvate din mașini surprinse de viituri.

Autoritățile regionale au declarat stare de urgență și au activat planul de gestionare a inundațiilor. Peste 300 de oameni din orașul Amposta au petrecut noaptea de duminică în sala sporturilor locale, iar alte câteva sute au fost adăpostite în localitățile Freginals, Ulldecona, Alcanar și Santa Bárbara. Crucea Roșie, împreună cu autoritățile locale, a asigurat asistență și provizii de urgență pentru cei evacuați.

Președintele Generalitatului, Salvador Illa, a convocat o reuniune de urgență luni dimineață, subliniind necesitatea limitării deplasărilor și a reducerii riscurilor. „Trebuie să ne protejăm oamenii și să evităm orice pericol suplimentar”, a declarat Illa.

Deși rețelele de electricitate au rezistat în mare parte, autoritățile au trimis alerte pe telefoanele mobile pentru a avertiza locuitorii să rămână în case și să urmeze instrucțiunile oficiale. Unitățile de urgență ale armatei (UME) au fost puse în stare de alertă, gata să intervină dacă situația se agravează.

Aemet avertizează că instabilitatea atmosferică va continua și în zilele următoare, afectând regiunile Aragon, Catalonia, Navarra, Valencia, Insulele Baleare și Castilla-La Mancha. Sunt așteptate noi ploi abundente și posibile inundații locale, în special în zonele de coastă și în regiunile montane.

