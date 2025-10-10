Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de vânt puternic, valabilă vineri, 10 octombrie, în numeroase zone ale României.

Meteorologii avertizează că rafalele vor atinge viteze de până la 120 km/h în zonele de munte.

Conform ANM, până la ora 23.00, în Carpaţii Meridionali și Carpaţii de Curbură sunt așteptate intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele pot depăși 120 km/h.

Zonele vizate de codul galben

Până la ora 18.00, avertizarea este valabilă și pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, unde vântul va sufla în rafale de 50…60 km/h, iar izolat se pot atinge 70 km/h.

„Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h şi izolat 70 km/h”, au transmis meteorologii.

Vântul se menține și în weekend

Specialiștii ANM mai anunță că, și în zilele de vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie), vor exista intensificări ale vântului pe arii restrânse, în majoritatea regiunilor, cu viteze de 40…50 km/h în general.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele montane expuse și să fie atente la posibile căderi de arbori sau obiecte instabile din cauza vântului puternic.

