Piețele financiare au reacționat la decizia agenției de rating Fitch de a reduce calificativul de credit al Franței de la „AA-” la „A+”, cu perspectivă stabilă, relatează CNBC. Mișcarea a dus la creșterea randamentelor obligațiunilor de stat, pe fondul îngrijorărilor privind datoria publică și blocajele politice de la Paris.

Titlurile pe 10 ani au urcat temporar la 3,51%, în timp ce randamentele obligațiunilor pe 30 de ani au atins 4,33%, înainte de a se stabiliza. Investitorii anticipau deja o posibilă retrogradare, mai ales după căderea guvernului lui François Bayrou în urma votului de neîncredere.

Președintele Emmanuel Macron l-a desemnat rapid pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, al cincilea în mai puțin de doi ani, dar acesta se confruntă cu aceeași opoziție față de măsurile de austeritate necesare pentru reducerea deficitului. Fitch estimează că deficitul bugetar al Franței va rămâne ridicat, la 5,5% din PIB în 2025, față de media zonei euro de 2,7%. În plus, agenția prognozează că datoria publică va depăși 121% din PIB până în 2027, fără un plan credibil de stabilizare.

Analiștii avertizează că evaluarea Fitch ar putea fi urmată de noi retrogradări, în condițiile în care Moody’s și Standard & Poor’s urmează să publice la rândul lor analize în octombrie și noiembrie.

Între timp, premierul Lecornu încearcă să detensioneze scena politică, renunțând la planul de eliminare a unor zile libere legale. Totuși, presiunea sindicală rămâne puternică, cu greve și proteste anunțate pentru această săptămână.

Deși situația Franței nu pune, deocamdată, în pericol stabilitatea zonei euro, analiștii avertizează că piețele tratează deja obligațiunile suverane franceze, ca și cum ar urma mai multe retrogradări.

