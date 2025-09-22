Anunțurile survin pe fondul intensificării ofensivei israeliene în Fâșia Gaza, a deteriorării situației umanitare și a tensiunilor crescânde în Cisiordania

Mai multe state europene, în frunte cu Franța, se pregătesc să anunțe, luni, recunoașterea oficială a statului Palestina, un gest cu valoare mai ales simbolică, dar cu puternic impact diplomatic, odată cu deschiderea sesiunii anuale a Adunării Generale a ONU de la New York, notează AFP. Inițiativa, sprijinită de Arabia Saudită, vizează reafirmarea soluției celor două state ca singură opțiune de pace viabilă în Orientul Mijlociu.

Președintele Emmanuel Macron a pledat constant pentru acest demers, argumentând că palestinienii trebuie să primească o alternativă politică la Hamas, iar izolarea mișcării islamiste nu poate fi obținută decât printr-un plan de pace credibil. Declarațiile sale vin după ce Regatul Unit, Canada, Australia și Portugalia au făcut deja același pas, ridicând numărul statelor care recunosc Palestina la 145 din cele 193 membre ONU.

Anunțurile survin pe fondul intensificării ofensivei israeliene în Fâșia Gaza, a deteriorării situației umanitare și a tensiunilor crescânde în Cisiordania. De la Ramallah, președintele Mahmoud Abbas a salutat recunoașterea drept „o etapă necesară pentru o pace justă și durabilă”, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins categoric ideea unui stat palestinian și a amenințat cu extinderea coloniilor.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că represaliile israeliene nu trebuie să blocheze inițiativele diplomatice, subliniind că problema nu mai poate fi ignorată. Totuși, Statele Unite continuă să se opună, considerând că Autoritatea Palestiniană nu reprezintă un partener de încredere.

Pe acest fundal tensionat, discursurile de la ONU ale lui Netanyahu și Donald Trump sunt așteptate cu mare interes, în condițiile în care conflictul din Gaza domină agenda internațională și riscă să umbrească alte dosare majore, precum Ucraina sau programul nuclear iranian.

