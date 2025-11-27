Franța își întărește apărarea. Macron anunță serviciul militar voluntar pentru tineri

Președintele Emmanuel Macron a anunțat joi un nou program național de serviciu militar voluntar destinat tinerilor, care urmează să fie operațional până la jumătatea anului 2026. Liderul francez a prezentat inițiativa ca parte a strategiei de consolidare a capacității țării de a răspunde la „amenințări internaționale aflate în accelerare”, notează Reuters.

Serviciu militar voluntar în Franța

Noul program va oferi tinerilor francezi posibilitatea de a se implica voluntar în activități militare și civice, mizând pe formare, disciplină și pregătire pentru situații de criză. Potrivit lui Macron, acest proiect va contribui atât la creșterea rezilienței interne, cât și la întărirea coeziunii naționale într-un context global tot mai instabil.

Președintele a subliniat că Europa se confruntă cu riscuri crescute de natură militară, cibernetică și geopolitică, iar Franța trebuie să fie pregătită să gestioneze rapid aceste provocări. Programul se va adăuga inițiativei mai vechi de serviciu civic pentru tineri, extinzând implicarea acestora în domenii legate de apărare și securitate.

Detaliile complete privind durata, selecția participanților și structura pregătirii urmează să fie publicate în lunile următoare, însă autoritățile franceze estimează că primele grupe de voluntari vor începe instruirea până în vara anului 2026.

