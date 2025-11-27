Dronele și agenții ruși declanșează incidente în Polonia, România și alte state NATO, iar Europa plănuiește răspunsuri coordonate, scrie Politico.

Ideile discutate includ operațiuni cibernetice ofensive, atribuirea rapidă a atacurilor hibride Moscovei și exerciții militare NATO neașteptate.

„Rușii testează constant limitele — care e răspunsul, cât de departe pot merge? Este nevoie de un răspuns mai proactiv. Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele”, a declarat Baiba Braže, ministrul de externe al Letoniei.

Drone rusești au survolat teritoriul Poloniei și României, provocând haos pe aeroporturi și baze militare, în timp ce bruiaje GPS, incursiuni ale navelor și avioanelor și explozii pe linii feroviare strategice au afectat transportul ajutorului către Ucraina.

Florian Hahn, secretar de stat german pentru apărare, a avertizat:

„Europa și alianța trebuie să se întrebe cât timp vom tolera acest tip de război hibrid […] și dacă nu ar trebui să devenim noi înșine mai activi în acest domeniu.”

Războiul hibrid nu e nou, dar amploarea e alarmantă

În ultimii ani, Rusia a fost implicată în asasinate politice, sabotaje în depozite de armament, finanțarea partidelor extremiste, războaie informaționale și influențarea alegerilor în Europa.

Totuși, amploarea actualelor atacuri este fără precedent. Think tank-ul Globsec a raportat peste 110 acte de sabotaj între ianuarie și iulie, în special în Polonia și Franța, comise de persoane cu legături cu Moscova.

Vladimir Putin a avertizat la conferința Valdai:

„Monitorizăm cu atenție militarizarea tot mai accentuată a Europei. Este doar retorică sau a venit timpul să răspundem?”

Europa își întărește apărarea, fără a risca escaladarea

Europa încearcă să descurajeze Moscova fără a intra într-un conflict deschis cu o putere nucleară. Generalul suedez Michael Claesson avertizează:

„Nu ne putem permite să fim temători și paralizați de frica escaladării. Trebuie să fim fermi.”

NATO a consolidat apărarea antiaeriană și anti-dronă pe flancul estic, o măsură replicată și de UE. Reacția a stârnit furia Moscovei: Dmitri Medvedev a declarat că europenii „ar trebui să tremure de frică […] simțindu-și sfârșitul aproape și dureros.”

Schimbarea tonului în capitalele europene

Polonia a mobilizat 10.000 de soldați pentru protejarea infrastructurii critice după sabotarea unei linii feroviare, iar premierul Donald Tusk a denunțat „terorism de stat” din partea Moscovei.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat că amenințările reprezintă un „pericol extrem” și că blocul trebuie să ofere „un răspuns puternic”.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a prezentat un plan de 125 de pagini pentru represalii, propunând un Centru European pentru Combaterea Războiului Hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de specialiști și personal militar pregătit în inteligență artificială.

„Toată lumea trebuie să își revizuiască procedurile de securitate. Rusia escaladează clar războiul hibrid împotriva cetățenilor UE”, a subliniat Radosław Sikorski, ministrul polonez de externe.

