Opera lansează oficial Neon, primul său browser AI

Compania norvegiană Opera a intrat în cursa globală a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, anunțând lansarea browserului Neon, disponibil pentru un număr limitat de utilizatori la prețul de 19,90 dolari pe lună. Restul doritorilor se pot înscrie pe lista de așteptare, scrie The Verge.

Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în luna mai, dar fără prea multe detalii tehnice. Acum, Opera a dezvăluit că Neon este un “agentic browser”, adică un navigator web care funcționează prin intermediul mai multor agenți AI, fiecare având sarcini bine definite.

Printre funcțiile cheie se numără:

Tasks – un spațiu de lucru dedicat unei activități specifice.

Do – agentul care efectuează căutările și navigarea în cadrul unui Task.

Cards – un sistem ce permite salvarea instrucțiunilor sau a prompturilor, pentru a fi reutilizate.

Deocamdată, Opera nu a precizat câți utilizatori vor avea acces inițial, dar promite că va extinde progresiv testele.

Concurență tot mai acerbă pe piața browserelor AI

Opera Neon nu este singurul proiect de acest tip. În ultimele luni, industria tech a fost martora unei avalanșe de lansări:

în iulie, Perplexity a lansat Comet Browser;

la scurt timp, OpenAI a venit cu ChatGPT Agent;

în septembrie, Atlassian a achiziționat The Browser Company, dezvoltatorul Dia;

în paralel, Google a introdus noi funcții AI prin Gemini direct în Chrome.

O mișcare strategică riscantă

Spre deosebire de competitorii care oferă versiuni gratuite sau hibride, Opera a ales o abordare premium încă de la debut, mizând pe utilizatorii dispuși să plătească pentru o experiență AI mai avansată și personalizată. Totuși, această strategie ar putea limita adoptarea inițială, mai ales într-o piață unde competiția este intensă și soluțiile gratuite sunt la îndemâna publicului larg.

Prin lansarea Neon, Opera speră să-și recâștige vizibilitatea într-o industrie dominată de giganți precum Google și Microsoft, demonstrând că un jucător mai mic poate inova prin tehnologie de vârf și modele de business alternative.

