Focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6: o mașină avariată, autorul – căutat de poliție

Polițiștii bucureșteni au intervenit duminică după-amiază, după ce mai mulți locuitori din Sectorul 6 au semnalat focuri de armă, pe o stradă din zonă

Echipajele Secției 20 Poliție s-au deplasat imediat la fața locului, unde au descoperit un autoturism parcat, cu luneta spartă și urme de impact. Din primele cercetări, nu au fost identificate persoane rănite.

Potrivit informațiilor preliminare, o persoană ar fi tras mai multe focuri cu o armă de tip airsoft, apoi ar fi plecat rapid din zonă, la volanul unui autoturism.

Polițiștii au demarat verificări pentru identificarea și prinderea celui care ar fi folosit arma, iar mai multe echipaje acționează în teren pentru a-l depista. Anchetatorii din cadrul Secției 20 continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Incidentul a provocat panică printre locuitorii din zonă, care au alertat imediat autoritățile, temându-se, inițial, că ar putea fi vorba despre un conflict armat.

