Un elev în vârstă de 7 ani a introdus în școala unde învaţă, în municipiul Constanța, o armă cu lunetă de tip airsoft, directorul şcolii alertând Poliţia.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat, printr-un comunicat de presă, că joi, în jurul orei 13,55, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa – Secţia 5 Poliţie au fost sesizaţi, prin 112, de directorul Şcolii Generale nr. 33 Anghel Saligny Constanţa, cu privire la faptul că un minor, de 7 ani, elev al şcolii respective, ar fi introdus o armă în incinta unităţii de învăţământ, potrivit agerpres.ro.

Un elev de 7 ani a adus la școala lui din Constanța o armă de tip airsoft, poliția și jandarmeria intervenind pentru a lămuri această situație

„Patrula mixtă deplasată la faţa locului, formată din poliţist şi jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Tomis Constanţa, a constatat că, la data de 10 mai a.c., în jurul orei 17,00, minorul ar fi introdus, în unitatea de învăţământ, o armă cu lunetă de tip airsoft (neletală şi nesupusă autorizării), aceasta fiind ridicată de un cadru didactic”, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, cercetările sunt continuate în acest caz de Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului.

Totodată, se fac verificări sub aspectul comiterii unor fapte de natură contravenţională, prevăzute de Legea 295/2004.

