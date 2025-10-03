FCSB, umilită pe Arena Națională! Presa elvețiană l-a făcut praf pe Valentin Crețu

Dragos Soneriu
fcsb bukarest v paok fc uefa europa league 2024/25 league knockout play off second leg
Valentin Cretu during the UEFA Europa League game between FCSB and PAOK FC at National Arena in Bucharest on Thursday, February 20, 2025. (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images)

Campioana României a pierdut cu 0-2 în fața lui Young Boys, iar presa din Berna a ridiculizat jocul bucureștenilor.

FCSB a suferit primul eșec în grupele Europa League, după ce a pierdut pe teren propriu, 0-2 cu Young Boys Berna. După victoria din prima etapă, 1-0 cu Go Ahead Eagles, roș-albaștrii au rămas cu 3 puncte în clasament.

Startul meciului a fost unul de coșmar pentru echipa lui Elias Charalambous. În minutul 10, Malcom Edjouma (28 de ani) a acuzat probleme musculare și a fost înlocuit, iar în acel interval de inferioritate numerică Joel Monteiro (26 de ani) a deschis scorul. Intrarea lui Florin Tănase (30 de ani) nu a schimbat soarta jocului, iar până la pauză același Monteiro a punctat din nou, după o acțiune spectaculoasă, stabilind scorul final.

Pentru Monteiro, reușitele de la București au fost primele goluri după o pauză de 271 de zile.

Presa elvețiană, elogii pentru Monteiro și critici la adresa FCSB

Publicațiile din Berna au salutat prestația extremei de 23 de ani: „Incredibil, dar adevărat. Monteiro a făcut praf apărarea românilor, punând probleme la fiecare acțiune ofensivă”, au notat jurnaliștii locali.

Totodată, aceștia au remarcat diferența clară dintre cele două echipe: „Diferența de calitate a fost evidentă, Young Boys dominând jocul chiar și atunci când FCSB a încercat să forțeze”.

Ținta principală a ironiilor a fost Valentin Crețu, fundașul dreapta al bucureștenilor. Blick.ch a scris extrem de acid: „Ce face Valentin Crețu pe postul de fundaș dreapta e un mister. Face multe, dar sigur nu apără. Monteiro își bate joc de el la fiecare fază. Poate că, în realitate, Crețu e atacant central și joacă fundaș dreapta doar pentru că așa i-a spus patronul Gigi Becali. Cine știe?”

Pentru FCSB urmează două teste de foc. În campionat, campioana României joacă duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, cu liderul Universitatea Craiova. Apoi, în Europa League, roș-albaștrii primesc vizita formației Bologna, pe 23 octombrie.

