FCSB, umilită pe Arena Națională! Presa elvețiană l-a făcut praf pe Valentin Crețu

Campioana României a pierdut cu 0-2 în fața lui Young Boys, iar presa din Berna a ridiculizat jocul bucureștenilor.

FCSB a suferit primul eșec în grupele Europa League, după ce a pierdut pe teren propriu, 0-2 cu Young Boys Berna. După victoria din prima etapă, 1-0 cu Go Ahead Eagles, roș-albaștrii au rămas cu 3 puncte în clasament.

Startul meciului a fost unul de coșmar pentru echipa lui Elias Charalambous. În minutul 10, Malcom Edjouma (28 de ani) a acuzat probleme musculare și a fost înlocuit, iar în acel interval de inferioritate numerică Joel Monteiro (26 de ani) a deschis scorul. Intrarea lui Florin Tănase (30 de ani) nu a schimbat soarta jocului, iar până la pauză același Monteiro a punctat din nou, după o acțiune spectaculoasă, stabilind scorul final.

Pentru Monteiro, reușitele de la București au fost primele goluri după o pauză de 271 de zile.

Presa elvețiană, elogii pentru Monteiro și critici la adresa FCSB

Publicațiile din Berna au salutat prestația extremei de 23 de ani: „Incredibil, dar adevărat. Monteiro a făcut praf apărarea românilor, punând probleme la fiecare acțiune ofensivă”, au notat jurnaliștii locali.

Totodată, aceștia au remarcat diferența clară dintre cele două echipe: „Diferența de calitate a fost evidentă, Young Boys dominând jocul chiar și atunci când FCSB a încercat să forțeze”.

Ținta principală a ironiilor a fost Valentin Crețu, fundașul dreapta al bucureștenilor. Blick.ch a scris extrem de acid: „Ce face Valentin Crețu pe postul de fundaș dreapta e un mister. Face multe, dar sigur nu apără. Monteiro își bate joc de el la fiecare fază. Poate că, în realitate, Crețu e atacant central și joacă fundaș dreapta doar pentru că așa i-a spus patronul Gigi Becali. Cine știe?”

Pentru FCSB urmează două teste de foc. În campionat, campioana României joacă duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, cu liderul Universitatea Craiova. Apoi, în Europa League, roș-albaștrii primesc vizita formației Bologna, pe 23 octombrie.

