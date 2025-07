FCSB, pusă la zid după eliminarea cu Shkendija! MM Stoica și Charalambous reacționează în fața suporterilor furioși

După o prestație dezastruoasă în fața lui Shkendija, oficialii FCSB recunosc greșelile, dar transmit că echipa trebuie să meargă mai departe.

Eliminarea din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, în fața campioanei din Macedonia de Nord, Shkendija, a provocat un val de reacții în rândul suporterilor și al oficialilor de la FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a publicat o reacție la 17 ore după eșecul de pe Arena Națională (1-2 în retur, 1-3 la general), în care recunoaște prestația modestă a echipei, dar îndeamnă la calm și concentrare pentru următoarele meciuri.

„Ne recunoaștem vina, ne însușim criticile, ignorăm înjurăturile. Am arătat groaznic, dar tot noi – cu câteva luni în urmă – am arătat foarte bine. Nici cu CFR n-am arătat rău.

Și n-a trecut nici măcar o lună de la câștigarea Supercupei. N-avem timp să fim dezamăgiți. Avem derby de România poimâine și dublă pentru faza principală a unei competiții europene în câteva zile. Mergem înainte!”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Charalambous: „Ne-am prăbușit după gol. Le cer scuze suporterilor”

Pe banca tehnică, Elias Charalambous a oferit o analiză sinceră, marcând diferențele dintre prima și a doua repriză, dar mai ales lipsa de reacție mentală a echipei după golul egalizator al lui Latifi. Tehnicianul cipriot a fost vizibil dezamăgit, dar a refuzat să găsească scuze.

„În prima repriză am fost mai buni decât în a doua. Așteptam să văd o reacție, dar din păcate pentru noi nu am reacționat. Nu știu dacă problema a fost mentală. Pare că ne confruntăm cu o problemă. Mă așteptam să fim mai buni.

După ce am primit golul, totul s-a schimbat, ne-am prăbușit. Nu așa trebuia să reacționăm. Dar este gata, nu mai putem face nimic acum.

Suporterii noștri și-au făcut treaba, dar noi, din păcate, nu. Vreau să le prezint scuzele, au venit să ne sprijine, dar nu am făcut ce așteptau de la noi.

FCSB va continua parcursul european în turul al treilea preliminar din Europa League, unde o va întâlni pe Drita, campioana din Kosovo. Dacă trece de această dublă, formația din București va fi cap de serie în play-off-ul competiției, cu posibilitatea de a întâlni adversari precum Utrecht, Genk, Zrinjski sau Aberdeen.

Între timp, roș-albaștrii trebuie să gestioneze și presiunea derby-ului cu Dinamo, programat în weekend, într-un context în care moralul jucătorilor și încrederea fanilor sunt grav afectate de rezultatele europene recente.

