Familia Regală a României a găzduit Seara Republicii Moldova la Palatul Elisabeta/Principele Radu: O familie cât o națiune

Custodele Coroanei, Margareta, a găzduit o seară dedicată Republicii Moldova, miercuri, la Palatul Elisabeta, Principele Radu exprimându-și, cu acest prilej, bucuria pentru a participa la întâlnirea unei ‘familii atât de numeroase cât o națiune’.

‘Majestatea Sa și cu mine suntem nespus de bucuroși că vă putem spune ‘Bine ați venit!’, astăzi, la Palatul Elisabeta, la o mare-mare întâlnire de familie. O familie atât de numeroasă cât o națiune, o familie care este caracterizată prin idealuri comune de libertate și democrație, de demnitate și de credință, de speranță în viitor și de o privire îndreptată către valorile europene și transatlantice, o mare familie care astăzi se reunește cu încă mai multă speranță pentru prezent și viitor și cu dorința de a aduce în generația noastră prosperitate și stabilitate statelor noastre și dorința, de asemenea, de a dovedi, în continuare, că suntem buni europeni și că păstrăm aici, în sud-estul Europei, neștirbită, dorința de a rămâne promotori ai libertăților democrației, demnității și statorniciei’, a afirmat ASR Radu.

La rândul său, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a caracterizat inițiativa drept ‘un eveniment frumos, dedicat oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului’.

‘Mă bucur să văd aici multe chipuri cunoscute, oameni care prin curaj și perseverență dezvoltă Republica Moldova zi de zi. Cu acești oameni am reușit să ne salvăm țara, să mergem înainte și vocea noastră să fie auzită în toate colțurile lumii. Haideți să-i aplaudăm pentru curaj, determinare și pentru dragostea de țară’, a spus Grosu.

Foto arhiva RL, 1 octombrie 2025, Seara Republicii Moldova, Palatul Elisabeta

El a subliniat că la alegerile din 28 septembrie, ‘împreună am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni’.

‘Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin vot onest. Am arătat că libertatea unui neam e prea mare ca să încapă într-o sacoșă cu bani și am dat cea mai importantă lecție a democrației, că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins, dacă lupți cu cel mai puternic ce are o țară, oamenii. Când statul și cetățenii își apără țara, toți câștigă. Am demonstrat prin vot că locul nostru este în Uniunea Europeană și că moldovenii sunt europeni’, a arătat Igor Grosu.

Igor Grosu recunoscător, în numele Republicii Moldova, Casei Regale a României

Președintele Parlamentului Republicii Moldova a mulțumit Casei Regale a României pentru sprijinul acordat în parcursul pe drumul integrării europene.

‘Drumul nostru este mai sigur pentru că avem și prieteni de nădejde. Casa Regală a României ne-a fost mereu alături în acest drum și îi mulțumesc Majestății Sale pentru dragostea pe care o aveți față de țară și oamenii noștri. România a fost și rămâne alături de noi în momente cruciale, susține necondiționat parcursul nostru european, ne întinde mâna în vremuri grele și ne este un partener de încredere. Astăzi, când Republica Moldova parcurge un drum ferm către integrarea europeană, sprijinul României, al statului, al societății și al Casei Regale este esențial. Împreună construim punți durabile între instituțiile noastre, între comunitățile noastre, între oameni’, a subliniat el.

Igor Grosu a dat asigurări că Republica Moldova va face eforturi pentru ca, în 2028, să devină membru al Uniunii Europene.

‘Astăzi celebrăm cultura, limba și tradițiile românești. Avem idealuri care ne unesc. Și astăzi, aici, vreau să vă asigur că Republica Moldova este ferm determinată să fie alături de România, așa cum e firesc, parte a marii familii europene. Suntem gata să muncim neobosit pentru ca, în 2028, să fim membri deplini, să fim generația integrării europene. Vă mulțumim pentru încredere, sprijin și prietenie. La mulți ani, România! La mulți ani, Republica Moldova’, a încheiat Igor Grosu.

Alături de Majestatea Sa și de ASR Principele Radu s-a aflat Principesa Sofia, printre invitați numărându-se membri ai Guvernului României și ai Guvernului Republicii Moldova, demnitari ai statului român, autorități locale, personalități ale societății civile, ale mediului economic, reprezentanți ai Armatei Române, ai Bisericii, membri ai corpului diplomatic acreditat la București, producători locali din Republica Moldova.

La eveniment, care a avut loc în grădina Palatului Elisabeta, au luat parte personalități din domeniile educației, economiei, științei, agriculturii, muzicii, sportului și artelor plastice, precum și organizații, fundații și asociații din cele două țări, profesori și elevi.

Totodată, au participat Brigada 30 Gardă ‘Mihai Viteazul’, Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, Detașamentul 1 Jandarmi Cavalerie din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

