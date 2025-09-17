Marți, 16 septembrie 2025, Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au găzduit Seara Palatului Elisabeta dedicată aniversării a 35 de ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), transmite romaniaregala.ro.

Seara s-a desfășurat în prezența domnului Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne. Au luat parte reprezentanți ai Guvernului României, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Sănătății, precum și membri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipe SMURD din județele țării.

Foto credit@romaniaregala.ro, Seara Palatului Elisabeta pentru SMURD, 16 septembrie 2025

Au fost intonate Imnul Național al României și Imnul Regal. A adresat, în numele Majestății Sale, un cuvânt de bun-venit Principele Radu. Au avut discursuri ministrul Afacerilor Interne și dr. Raed Arafat, Secretar de Stat MAI, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

