Primăria municipiului Galați a semnat marți contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a Falezei Dunării, cea mai lungă faleză de pe cursul fluviului. Investiția se ridică la 200 de milioane de lei și marchează începutul unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură urbană din ultimii ani.

Contractul a fost atribuit Asocierii Tancrad SRL – Citadina 98 SA – Lemacons SRL – Old Road Construct SRL, cu Tancrad SRL în calitate de lider. Termenele prevăzute sunt de trei luni pentru proiectare și doi ani pentru execuția lucrărilor.

„Este un moment istoric pentru Galați. Proiectul de modernizare a Falezei Dunării va schimba radical imaginea orașului și va reda acestui spațiu simbolic, strălucirea pe care o merită. Ne dorim să transformăm Faleza într-un loc modern, accesibil și prietenos pentru gălățeni și vizitatori deopotrivă, un punct de întâlnire și o adevărată carte de vizită pentru Galați”, a declarat primarul Ionuț Pucheanu.

Lucrările vor cuprinde intervenții ample, de la punerea în valoare a monumentelor de for public și realizarea unui circuit turistic, până la amenajări peisagistice moderne. Proiectul prevede piste pentru biciclete și alergare, reabilitarea trotuarelor de pe bulevardul Marea Unire, puncte de belvedere, reconfigurarea gradenelor și construirea unui foișor destinat evenimentelor culturale.

Un element central al viitoarei faleze va fi o fântână arteziană cu jeturi verticale, amplasată în zona monumentului „Tatăl și Fiul”. În completare, vor fi amenajate alei pietonale, o zonă dedicată animalelor de companie, un loc de joacă pentru copii, un skate parc, iar scările Elice vor fi consolidate. Proiectul include și rampe de acces, o pasarelă metalică, modernizarea clădirilor stației de pompare, instalarea unui sistem de irigații și dotarea cu mobilier urban de ultimă generație.

„Un element distinctiv va fi amenajarea unei zone deltaice, cu trasee printre plante specifice și spații de relaxare, accentuând poziția Galațiului ca poartă de intrare în Rezervația Biosferei Delta Dunării”, a transmis Compartimentul de presă al Primăriei.

Proiectul, intitulat „Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării”, va fi depus spre finanțare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 6 – O regiune atractivă.

În paralel, Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați implementează proiectul european „Reducerea colmatării și eroziunii la danele operative ale Portului Comercial Galați”, care prevede lucrări de consolidare a malului, contribuind astfel la reconfigurarea unitară a zonei.

