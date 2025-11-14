Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a explicat vineri motivele care au determinat accelerarea ratei anuale a inflației în trimestrul III 2025.

Printre factorii principali ai inflației se numără eliminarea plafoanelor pentru tarifele la energie electrică, majorarea cotelor de TVA și creșterea accizelor.

De asemenea, Isărescu a subliniat că anumite sectoare economice au înregistrat o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forța de muncă.

Raport BNR: detalii despre evoluția prețurilor

În cadrul prezentării raportului asupra inflației pentru trimestrul III, guvernatorul a declarat:

„Rata anuală a inflaţiei a accelerat în trimestrul 3 – 2025 datorită următorilor factori: s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică, au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor. Apoi, am avut o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare, în special în industria alimentară, la serviciile de piaţă şi am avut şi o continuare a tendinţei ascendente a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen scurt, în sensul temperării creşterilor de preţ. De asemenea, cererea de consum s-a temperat, cotaţiile internaţionale ale petrolului au evoluat într-un mod echilibrat, iar preţurile legumelor şi fructelor au înregistrat corecţii consistente în sensul scăderilor.”

Impactul eliminării plafoanelor la energie

Referitor la efectul specific al eliminării plafoanelor pentru tarifele la electricitate, Isărescu a precizat:

„Eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate în iulie a avut un efect direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei. Tariful mediu pentru consumatorii casnici și prețul en gros la energie electrică arată că, și după aceste creșteri, nivelul tarifelor se înscrie relativ în ceea ce constatăm pe piață, dar nu anticipăm majorări suplimentare.”

