BNR insistă asupra rolului crucial al fondurilor europene în stimularea potențialului de creștere pe termen lung și în amortizarea șocurilor externe

Banca Națională a României (BNR) a ales, în ședința Consiliului de Administrație de miercuri, să mențină neschimbată rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an, confirmând o abordare de prudență într-un context economic marcat de inflație ridicată și incertitudini internaționale. Totodată, au rămas nemodificate ratele rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit.

În decizia publicată, BNR precizează că rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,5% pe an, iar cea pentru facilitatea de depozit este păstrată la 5,5% pe an. Măsura are ca scop principal menținerea stabilității prețurilor și ancorarea anticipațiilor inflaționiste, într-un moment în care presiunile asupra costurilor de trai continuă să apese asupra economiei.

Banca centrală subliniază că strategia actuală urmărește „asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-un mod care să sprijine o creștere economică sustenabilă”. Oficialii instituției atrag atenția asupra faptului că un echilibru între politicile fiscale și cele monetare, dublat de o implementare consecventă a reformelor structurale, reprezintă cheia pentru consolidarea economiei românești.

În comunicatul emis după ședință, BNR insistă asupra rolului crucial al fondurilor europene în stimularea potențialului de creștere pe termen lung și în amortizarea șocurilor externe. „Un mix coerent de politici macroeconomice și utilizarea eficientă a resurselor europene sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea rezilienței economiei românești”, se arată în text.

De asemenea, Consiliul de Administrație afirmă că banca centrală monitorizează cu atenție evoluțiile de pe plan intern și internațional și este pregătită să intervină, dacă situația o impune, prin instrumentele de politică monetară de care dispune. Obiectivul declarat rămâne menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, dar și protejarea stabilității sistemului financiar.

Decizia de a păstra dobânda cheie la 6,5% vine în contextul în care inflația anuală se menține aproape de 10%, iar BNR anticipează că aceasta va scădea gradual, abia începând cu 2026, pe fondul temperării creșterilor de prețuri și al unei eventuale discipline fiscale.

Următoarea ședință de politică monetară a Consiliului de Administrație al BNR este programată pentru 19 ianuarie 2026, dată la care banca centrală va reevalua parametrii principali ai politicii sale, în funcție de evoluțiile macroeconomice și de dinamica inflației.

