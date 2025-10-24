FACIAS plângere penală împotriva DSP Constanța, spitalul unde a murit Mădălina Luca

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) cere Parchetului General anchetarea funcționarilor DSP și a medicilor de la Armonia Hospital

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu posibile fapte penale comise de funcționari ai Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța și de cadre medicale din cadrul spitalului privat Armonia Hospital. Sesizarea vine după decesul Mădălinei Luca, o tânără însărcinată cu risc medical major, care a murit în urma complicațiilor apărute după naștere.

Potrivit FACIAS, tragedia a scos la iveală un sistem de abuzuri și neglijență administrativă, care ar fi permis funcționarea spitalului timp de 16 ani fără respectarea condițiilor legale minime. Verificările efectuate de Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control al ministrului Sănătății au confirmat nereguli grave și încălcări sistematice ale normelor medicale și de igienă.

Deși Armonia Hospital nu îndeplinea standardele pentru funcționarea unei secții de obstetrică-ginecologie și a unei unități de terapie intensivă, DSP Constanța a continuat să autorizeze și să reautorizeze activitatea spitalului între anii 2009 și 2025.

Inspectorii au constatat că spitalul dispunea doar de o sală de trezire cu trei paturi, fără circuite medicale conforme, și de o sală de operații care nu respecta normele sanitare. În unitatea de transfuzie, sângele era depozitat în frigidere de uz casnic, iar la momentul controlului, secția de obstetrică-ginecologie era declarată funcțională doar pe hârtie. De asemenea, au fost găsite produse medicale și biocide expirate, spații insalubre și lipsa echipamentelor esențiale pentru gestionarea urgențelor.

FACIAS cere anchetatorilor să verifice condițiile în care DSP Constanța a emis prima autorizație sanitară în 2009 pentru o clădire proiectată inițial ca hotel, precum și modul în care au fost reînnoite ulterior avizele, în ciuda deficiențelor majore semnalate.

Totodată, fundația solicită identificarea medicilor implicați în cazul Mădălinei Luca, care ar fi decis efectuarea unei nașteri naturale, deși pacienta prezenta risc maxim, fără a obține consimțământul informat și fără a asigura transferul într-o unitate medicală dotată corespunzător pentru terapie intensivă.

FACIAS a anunțat că va urmări îndeaproape ancheta și va continua să monitorizeze cazul până la tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. Tragedia readuce în atenție lipsa de control real asupra sistemului sanitar privat și responsabilitatea autorităților în autorizarea și supravegherea unităților medicale care pun în pericol viața pacienților.

Context:

Plângerea survine după ce tânăra Mădălina Luca, gravidă cu risc maxim, a murit la scurt timp după ce a născut la clinica privată Armonia Hospital din Constanţa — deşi fusese internată într-o unitate care pretindea că are secţie de terapie intensivă (ATI), investigaţiile au arătat că instituţia nu îndeplinea standardele minime pentru cazuri complexe.

Verificările efectuate de Inspecţia Sanitară de Stat şi de corpul de control al ministrului Sănătăţii au scos la iveală că între 2009 şi 2025 unitatea a funcţionat cu autorizaţii sanitare emise şi reînnoite de Direcţia de Sănătate Publică Constanţa, deşi nu respecta circuitele medicale, dotările și infrastructura necesară.

Printre neregulile raportate se numără: o sală de trezire cu doar trei paturi, o sală de operaţii care nu respecta normativele, o unitate de transfuzie cu sânge depozitat în frigidere casnice, produse medicale expirate şi lipsa unei secţii ATI funcţionale conform documentelor.

Pe fondul acestor deficienţe, Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat procurorii la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, solicitând o anchetă penală pentru funcţionari ai DSP Constanţa şi medici implicaţi, acuzând autorizarea ilegală şi nerespectarea procedurilor care, potrivit sesizării, au contribuit la tragedie.