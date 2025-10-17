O bombă a explodat în noaptea de joi spre vineri, distrugând complet maşina cunoscutului jurnalist italian Sigfrido Ranucci, realizatorul emisiunii „Report” de la postul public RAI 3, anunţă echipa sa într-un mesaj publicat pe X, citat de AFP.

Explozia s-a produs la aproximativ 20 de kilometri sud de Roma şi nu s-a soldat cu victime. Totuşi, maşina fiicei jurnalistului şi faţada locuinţei sale au fost grav avariate.

„Puterea exploziei a fost atât de mare încât ar fi putut ucide, dacă cineva trecea în acel moment pe lângă ea”, a transmis echipa Report.

Reacţii dure din partea clasei politice

Incidentul a stârnit un val de reacţii din toate zonele politice din Italia. Premierul Giorgia Meloni a condamnat atacul şi şi-a exprimat susţinerea faţă de jurnalist.

„Libertatea şi independenţa informaţiei sunt valori ale democraţiei noastre la care nu putem renunţa şi pe care vom continua să le apărăm”, a declarat Meloni într-un comunicat, subliniind că este vorba despre un „grav act de intimidare”.

Ranucci va depune plângere oficială

Potrivit cotidianului La Repubblica, Sigfrido Ranucci urmează să depună o plângere în legătură cu incidentul.

„Nu ştiu încă cum să interpretez ceea ce s-a întâmplat. Tocmai am adunat câteva evenimente care au avut loc în ultimele luni. Nu le-am făcut nicodată publice, tocmai pentru a-mi proteja apropiaţii. Vara trecută, în urmă cu un an, am găsit două gloanţe de P38 în faţa casei noastre. Există, apoi, o listă de situaţii particulare care au avut loc în ultimele luni, începând cu tentativa de discreditare a mea”, a declarat jurnalistul.

Un jurnalist aflat de ani de zile sub presiune

Sigfrido Ranucci este unul dintre cei mai cunoscuţi reporteri de investigaţie din Italia, iar emisiunea sa „Report” este renumită pentru dezvăluirile privind corupţia şi abuzurile din mediul politic şi economic.

Potrivit presei italiene, nu este prima dată când jurnalistul este ţinta unor ameninţări şi tentative de intimidare, cazuri pe care autorităţile italiene le investighează de mai mult timp.

