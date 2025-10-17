Blocul afectat de explozia produsă vineri dimineață pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, se află în pericol de prăbușire, a anunțat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.

Potrivit declarațiilor făcute vineri de către Raed Arafat, alimentarea cu gaze ar fi fost oprită de furnizor joi, însă cineva ar fi repornit instalația ulterior.

În urma deflagrației, bilanțul este tragic: 17 persoane rănite și trei decese.

Raed Arafat a explicat că explozia a fost „serioasă” și a afectat o parte din clădirea în formă de „U”, una dintre fațade fiind grav avariată.

„Gazele din blocul distrus de explozie în Sectorul 5 ar fi fost oprite joi, după o intervenție a furnizorului, dar cineva le-ar fi repornit”, a declarat șeful DSU.

Oficialul a mai precizat că zona a fost complet evacuată, iar accesul în imobil este strict interzis din cauza riscului iminent de colaps.

Arafat, apel către locatari: „Nu încercați să intrați în bloc”

„Zona va rămâne închisă, nu se poate intra în bloc şi adresez tuturor rugămintea să nu încerce să intre ca să-şi recupereze documente sau alte bunuri, pentru că există risc de colaps şi este foarte periculos. Nu riscaţi să intraţi în bloc, pentru că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în secunde. Aceasta este decizia experţilor, de aceea, rugăm oamenii să nu intre în bloc”, a avertizat Raed Arafat.

Familiile afectate vor primi sprijin și cazare

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a dat asigurări că toți locatarii evacuați vor avea unde locui.

„Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare. Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a declarat edilul.

Ancheta continuă

Autoritățile urmează să stabilească cauza exactă a exploziei, inclusiv modul în care sistemul de gaze a fost repornit după intervenția furnizorului.

Blocul rămâne, pentru moment, sub observația experților tehnici, iar accesul este interzis până la finalizarea verificărilor de siguranță.

