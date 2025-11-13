Echipele de salvare au găsit două victime cu arsuri, care au primit îngrijiri la fața locului, și o persoană în stare de șoc

O deflagrație urmată de incendiu a zguduit, joi dimineață, un bloc de garsoniere din orașul Balș, județul Olt. Două persoane au suferit arsuri, iar o a treia a fost afectată de un atac de panică. În urma incidentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a anunțat că explozia s-a produs la etajul al treilea al clădirii, iar la fața locului au fost trimise importante forțe de intervenție. Au fost mobilizate șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj CBRN, pentru posibile riscuri chimice sau radiologice, și un post medical avansat.

Echipele de salvare au găsit două victime cu arsuri, care au primit îngrijiri la fața locului, și o persoană în stare de șoc. În timp ce medicii acordau ajutor răniților, pompierii au acționat pentru stingerea flăcărilor și evacuarea locatarilor din blocul afectat. Ancheta, privind cauza exploziei, este în curs de desfășurare.

