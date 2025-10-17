Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unui imobil cu opt niveluri, a provocat prăbușirea parțială a structurii și a afectat grav apartamentele de pe colțul clădirii

O explozie de o violență extremă a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unui imobil cu opt niveluri, a provocat prăbușirea parțială a structurii și a afectat grav apartamentele de pe colțul clădirii.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat activarea planului roșu de intervenție, iar zeci de echipaje de pompieri, ambulanțe SMURD și unități de descarcerare au fost trimise la fața locului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, trei persoane au murit și cel puțin 17 au fost rănite și transportate la spital.

Suflul exploziei a fost atât de puternic încât geamurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, au fost spulberate. Elevii au fost evacuați de urgență, iar părinții au fost chemați să-i preia. Martorii spun că în cursul zilei de joi se simțea un puternic miros de gaz în zonă.

Imediat după deflagrație, locatarii blocului au fost evacuați, iar pompierii au început căutările printre dărâmături, pentru a identifica eventuale victime surprinse în apartamentele distruse. Echipele de intervenție au delimitat zona de pericol și au întrerupt alimentarea cu gaze, pentru a preveni noi explozii.

Poliția Capitalei a instituit un perimetru de siguranță și a cerut cetățenilor să evite zona Calea Rahovei și să nu atingă resturile aruncate de suflul exploziei. „Echipele operative acționează pentru sprijinirea salvatorilor și pentru menținerea ordinii publice”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

În total, la fața locului intervin 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, un punct medical avansat și echipaje de la Grupul Special de Salvatori.

Deocamdată, cauza exploziei nu a fost stabilită. Primele date indică o posibilă acumulare de gaze la unul dintre etajele superioare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a confirmat că deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă pagubele structurale sunt majore.

Autoritățile au transmis că situația este în continuă desfășurare și că vor reveni cu informații pe măsură ce operațiunile de salvare avansează.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube