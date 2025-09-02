În lipsa unor politici consistente care să reducă decalajele economice și sociale față de restul Uniunii Europene, România riscă să își mențină poziția de lider regional la capitolul intenții de emigrare

România rămâne țara cu cea mai ridicată intenție de emigrare din Europa Centrală și de Sud-Est, potrivit unui sondaj realizat de banca centrală a Austriei. Aproximativ 3,4% dintre românii de peste 18 ani, adică peste 522.000 de persoane, declară că își doresc să părăsească țara în următoarele 12 luni. Pe un orizont mai lung, mai bine de 10% dintre respondenți afirmă că vor să emigreze în următorul deceniu.

Motivele invocate sunt locuri de muncă mai bune și condiții de viață superioare, în special, în ceea ce privește educația și serviciile medicale. Autorii studiului arată că reducerea acestor intenții depinde de capacitatea statelor din regiune de a consolida piața muncii și de a oferi servicii publice mai eficiente.

Dincolo de intenții, fenomenul este deja vizibil în statistici: în 2024, aproximativ 230.000 de români au ales să plece din țară, echivalentul populației unui județ de dimensiuni medii. În același timp, România a înregistrat un spor natural negativ. Doar imigrația, circa 290.000 de persoane venite, în special din Asia, a împiedicat scăderea populației sub pragul de 19 milioane de locuitori.

Studiul scoate în evidență și dimensiunea circulară a migrației. Mulți dintre cei care pleacă se întorc temporar sau definitiv: în medie, 14% dintre adulții din regiune au experimentat viața în străinătate, cu variații între 7% în Ungaria și 28% în Albania. România se aliniază acestei tendințe, iar șederile scurte, de sub un an, sunt cele mai frecvente.

În lipsa unor politici consistente care să reducă decalajele economice și sociale față de restul Uniunii Europene, România riscă să își mențină poziția de lider regional la capitolul intenții de emigrare, o realitate ce ar putea continua să erodeze resursa umană și să pună presiune suplimentară pe piața muncii.

