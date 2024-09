Avocații care îl reprezintă pe Sebastian Ghiță iau peste un milion de euro pe instanță. Este vorba de avocații Bogdan Micu și frații Zarafiu. Pentru camera preliminară a dosarului penal, surse RL au confirmat că onorariile celor 3 se ridică la peste 500.000 de euro.

Între timp la televiziunea fondată de acesta, România Tv și la cea pe care a avut-o sub contract de management – actuala Realitatea Plus, Sebastian Ghiță a orchestrat împreună cu Anca Alexandrescu (racolată de SIE conform dezvăluirilor ofițerului SIE – Nemetzi) și susținut de bunul său prieten, Dan Andronic (fostul soț al Ancăi Alexandrescu) de la EVZ o campanie care îl vizează pe fiul lui Dan Adamescu – Alexander Adamescu. România Liberă a dezvăluit dedesubturile acestui scandal aici. Campania a avut ca scop să întoarcă decizia de ”achitare” a lui Alexander Adamescu aruncând pe piață, pe același model cu procurorii Portocală înregistrări care să oripileze opinia publică – folosindu-se de menționarea unor sume amețitoare de 600.000 de euro ca onorarii avocațiale și acuzații de control asupra justiției din România de rezerviști SRI. Culmea în timp ce Sebastian Ghiță plătește milioane de euro în cele 6 doare penale ale sale.

Vorba românească „Unde dai și unde crapă” a făcut ca scandalul să ia amploare și a dus la deschiderea de către DNA a unui dosar penal împotriva veșnicilor dușmani ai cuplurilor Ghiță & Andronic – Gușă & Păcuraru – este vorba de generalii Coldea și Dumbravă. Deși, așa cum România Liberă a relatat, cel mai probabil ținta era Alexander Adamescu. Spunem era pentru că așa cum RL va arăta mai jos, nu este prima dată când cuplul Ghiță & Andronic fabrică mărturii pentru compromiterea sa.

Inculpatul Cătălin Hideg care a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor România Liberă a fost condamnat în primă instanță la 4 ani cu executare de către judecătorul care l-a ”achitat” pe Alexander Adamescu. Hideg este un afacerist apropriat de SIE (Serviciul de Informații Externe) și după cum a declarat chiar el, mereu în afaceri cu statul Român – vezi aici– nu a fost decât o unealtă în mâinile unor versați ca Ghiță, Carmen Adamescu sau Dan Andronic. Dacă scapă și el (Hideg) bine….

Ciudățenile din dosarul Hideg și despre implicarea unor generali SRI

Surse judiciare au analizat pentru RL dosarul Hideg pe baza documentelor scurse în ”piața media” de către procurorul Adrian George Matei – cu sau fără aprobarea procurorului de caz Moraru și al ierarhicului său Voineag. Matei nu este un procuror oarecare, el fiind proaspăt delegat, din nou, la șefia corupției din firme private din cadrul DNA.

Surse judiciare au declarat pentru RL că acuzațiile nu ar fi nici măcar de competența DNA. Acuzațiile sunt de trafic de influență în sfera magistraților.

Într-un răspuns pentru RL, DNA a confirmat că nu mai are această atribuție astfel că este de neînțeles cum din punct de vedere legal un dosar ce ar fi trebuit instrumentat de secția specială din cadrul Parchetului General e forțat acum de procurori din DNA. Mai mult, într-un contrast dur cu tendința autorităților din ultimii ani, atât DIICOT, Parchet și chiar DNA de a anonimiza comunicatele de presă și urmărirea penală pentru a respecta prezumția de nevinovăție. Așa cum RL a arătat deja, în acest dosar, rechizitoriul a fost scurs în presă și dezbătut cu nume și prenume pe platformele media ale mogulilor mai sus amintiți. Concluzia? Dacă este ordin este ordin.

Amicom și SRI

Dosarul DNA Hideg a dus la trecerea în rezervă a generalului Cristian Bizadea însă nu și a generalului Adrian Ciocârlan sau al purtătorului de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea. Odată cu plecarea acestora, spun surse RL s-ar fi încheiat o eră a războaielor mocnite și o reașezare a profesionalismului serviciilor secrete românești. Jurnalista Sorina Matei a dezvăluit despre legătura dintre Amicom și SRI, agenția de publicitate care are sub papuc jurnaliști grei de investigații, Stelian Negrea fiind unul dintre aceștia. RL a verificat contracte de consultanță AMICOM dar și din dezvăluiri a celor implicați că aceștia încasau pe:

un ”atac la persoană” la Realitatea cu punctaj (în limbaj mediatic) care înseamnă ce puncte sensibile să se atingă într-un interval de timp de către fiecare invitat din platou și de către moderatorul emisiunii. RL nu a primit acordul sursei să dezvăluie numele moderatorului și a invitaților din platou.

pe înregistrări cu softuri speciale de la distanță (voice recognition – mai pe șleau ilegale)

pe intervenția la procurori (informații din dosare în timp real) un minim de 200.000 de euro.

Cifra de afaceri a Amicom se ridică la peste 23 de milioane de lei cu o creștere de până la 80% în anul 2023. Printre clienții Amicom îl regăsim pe Bogdan Drăgoi prin societatea deținută de Lion Capital – Electromagnetica, KPMG dar și Chevron.

Ovidiu Marincea actualul purtător de cuvânt al SRI este fostul angajat al lui Cozmin Gușă de la Realitatea Tv, pe vremea când Vântu îl acuza de furt dar și când Gușă nu-și plătea datoriile acumulate la stat ce azi însumează peste 43 de milioane de euro. De asemenea, tot jurnalista Sorina Matei a dezvăluit că procurorul DNA Adrian George Matei este apropriat de generalul Adrian Ciocârlan. România Liberă a dezvăluit deja presiunile la care oameni din statul român au fost supuși de către oameni de afaceri sau politicieni români să comite acte incompatibile cu funcția. Cel puțin așa s-ar explica de ce numele generalilor SRI dar și ai altor funcționari ai statului apar în două rapoarte de intelligence consultate de România Liberă.

Dosarul Black Cube, mogulii Evz și România Tv

România Liberă a solicitat și verificat din mai multe surse dosarul Black Cube în care fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi ar fi fost vizată pentru a fi intimidată. Din documentele consultate de RL și din rechizitoriul anonimizat transmis pe surse presei, în iulie 2020, RL a putut identifica și verifica numele mogulilor Sebastian Ghiță (România Tv), Dan Andronic (Evz și Capital) și Dan Tăpălagă (g4media). Informația ar fi fost răspândită și de către Rareș Bogdan, pe vremea aceea prezentator Realitatea Tv, jurnalistul care a anunțat interviul în exclusivitate cu Dan Adamescu dar pe care tot el l-a anulat în mod intempestiv. Rareș Bogdan este europarlamentar român și lider important în PNL. Pe vremea când era jurnalist la Realitatea Tv, Rareș Bogdan ar fi refuzat intervenția televizată a familiei lui Dan Adamescu când aceștia anunțau tortura ce i-a adus în final moartea omului de afaceri în detenția statului român.

Din documentele consultate de România Liberă Sebastian Ghiță, Dan Andronic și Dan Tăpălagă, fără nicio dovadă, cel din urmă prezentând o ofertă fake care aparținea în fapt fostei soții a lui Dan Adamescu – Carmen Palade (Adamescu) – ar fi acuzat că Dan Adamescu ar fi fost în spatele acțiunii de intimidare a șefei DNA dejucate de autoritățile române în anul 2016. Nimic mai fals. Așa cum DIICOT a constatat Dan Adamescu nu făcuse altceva decât să obțină dovezi în anul 2015 – RL poate confirma că sunt dovezi audio și video – cu mărturii ale martorilor denunțători că au semnat declarațiile în fals sub presiunea amenințării, dar și documente care atestau că cei implicați în mită ar fi fost de fapt agenți provocatori și nicidecum la prima abatare infracțională. Este vorba de Daniel Onuțe, jurist dat afară pentru furt și înșelăciune de omul de afaceri Ioan Niculae, fost acționar FC Brașov.

Informația mărturiilor mogulilor Ghiță și Andronic este confirmată și de jurnaliștii de la Context.ro care au scris despre tergiversarea în instanță a dosarului DIICOT cel mai probabil prin presiune asupra judecătoarei care a decis că dosarul DIICOT Black Cube poate fi trimis în judecată.

Extras din decizia de clasare a DIICOT

”Raportat la aspectele denuntate de ***, prin care sesiza in esență implicarea în activitatile infractionale desfăsurate de firma BlackCube pe teritoriul trii, a numitilor *** si *** si ***, urmeaza a se dispune clasarea cauzei raportat la aceste persoane, nerezultând probe cum că acestia după caz, au autorizat/comandat/contribuit/înlesnit în vreun fel operatiunile si activitatile infractionale desfăsurate in cauză, find incident cazul prevăzut de dispozitile art. 16 alin. 1 lit. c din C.p.p. – nu exist probe că persoana a săvârsit infractiunea.

Astfel, afirmatiile martorului cu privire la posibila finanatare a operatiunii de către *** ar fi auzit-o din mediul jurnalistic. Din aceeasi sursa martorul ar fi aflat si de o alta angajare a firmei BlackCube de către *** în scopul asigurari parasirii tării de către acesta din urma, aspecte insa neverificabile obiectiv si neconfirmate de mijloacele de prob administrate in cauză.”

Rechizitoriul Black Cube anonimizat poate fi consultat aici.

Steinmetz, Udrea, Predoiu și fosta soție a lui Dan Adamescu

Autoritățile din România au recunoscut că se inspiră din media când pornesc anumite dosare penale însă România Liberă nu a identificat până la dosarul Black Cube niciun alt dosar penal, cel puțin de această anvergură în care moguli media și jurnaliști să se încoloneze la DIICOT pentru a pasa vina pe un om de afaceri care s-a dovedit a nu avea nicio vină. Și nicidecum un dosar în care dușmani ai șefei DNA – este binecunoscut războiul dus de mogulii Ghiță și Andronic împotriva Laurei Kovesi – să coopereze cu autoritățile pentru a o ajuta pe aceasta.

Documentele din dosarul DIICOT, contractul, anexele și rapoartele arată că Dan Adamescu nu a fost niciodată implicat în acest dosar și că singura acțiune comandată a avut un singur scop: furnizarea autorităților de cercetare penală din România de dovezi care să ateste nevinovăția sa. Însă așa cum RL va arăta în continuare dovezile nu au mai ajuns niciodată pe masa anchetatorilor sau a instanțelor din România.

Rămâne întrebarea: Cine și de ce a împiedicat și a pus la cale discreditarea Black Cube în România?

Răspunsul la această întrebare este ceea jurnaliștii RL și partenerii lor speră să-l ofere în cele ce urmează. Vom reveni.