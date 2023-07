EXCLUSIV. Posturi cu dedicație, la stat. Bogdan Oprea se anunța purtător de cuvânt al Universității din București, cu două luni înaintea încheierii concursului. DOCUMENTE

Noul purtător de cuvânt al Universității din București (UB), Bogdan Oprea, îi mulțumea rectorului instituției de învățământ superior, Marian Preda, pentru funcția oferită, cu o lună înaintea organizării concursului public pentru ocuparea postului la stat și cu două luni înaintea finalizării acestuia.

După cum arată un mesaj de poștă electronică, de pe o adresă instituționalizată, obținut de “România liberă”, Bogdan Oprea, de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București, îi informa pe colegii săi că a acceptat invitația rectorului Marian Preda de a se alătura echipei de comunicare publică a instituției de învățământ superior.

Mesajul este transmis de Oprea la data de 9 februarie 2023.

Mulțumiri rectorului

“Stimați colegi, stimate domnule rector (în cc), doresc să vă informez că am decis să accept propunerea domnului rector de a face parte din echipa dumnealui în calitate de purtător de cuvânt al Universității din București. Îi mulțumesc domnului rector că-mi oferă șansa de a-mi pune experiența în slujba unei instituții de care mă leagă jumătate din viață, peste 20 de ani, dintre care 4 ani de frumoasă studenție. Îmi propun să-mi amintesc în fiecare zi de mandat de această perioadă, deoarece consider că studentul și performanța actului didactic pus în slujba lui trebuie să fie în centrul oricărei acțiuni de comunicare publică. Am convingerea că pot găsi în fiecare dintre dumneavoastră un partener și în această nouă calitate a mea și, de aceea vă mulțumesc încă de pe acum. Detalii administrative, inclusiv momentul de începere, rămân a fi stabilite, menționez doar că îmi voi păstra norma întreagă la FJSC. Rămân la dispoziția dumneavoastră pe toată durata mandatului meu”, se arată în mesajul transmis de Bogdan Oprea.

Conform calendarului concursului, publicat de UB, faza de selecție a dosarelor a avut loc abia în data de 10 martie 2023.

Bogdan Oprea a fost admis, din postura de unic candidat.

Tot potrivit calendarului, afișarea rezultatelor finale a avut loc abia pe 27 martie 2023.

Oprea: Ar fi o problemă?

Și cerințele pentru înscrierea la concurs coincid mult cu CV-ul lui Bogdan Oprea.

UB a considerat că purtătorul său de cuvânt trebuie să aibă doctorat în Științele Comunicării și minim 7 ani experiență pe un post similar.

Potrivit informațiilor noastre, din comisia de concurs au făcut parte și actuali subalterni ai lui Oprea.

Contactat de jurnaliștii RL, Bogdan Oprea neagă acum o parte din mesajul său.

“Ar fi o problemă? Am fost invitat de rector să particip la concurs. Nu am spus că-l voi câștiga. Concursul a fost public. Se putea înscrie la el oricine ar fi dorit să se înscrie. Mi-ar fi făcut chiar și plăcere să am concurență, pentru că am o experiență în domeniul acesta destul de mare și m-aș fi bucurat să mă compar cu cineva care și-ar fi dorit postul acesta. Am dat examen scris, examen oral. La examenul scris, în sală au fost aproximativ 15 persoane, care au dat concurs la alte posturi, inclusiv de comunicare, la Universitatea din București. La examenul scris am scris 6 pagini și jumătate, după ce am învățat temeinic. Mi-a prins foarte bine să reiau un pic manualele de comunicare, chiar și la vârsta aceasta, după ce le-am studiat și cu mulți ani în urmă. Examenul oral este înregistrat. Prin urmare, nu înțeleg unde ar fi problema. Nu am spus că știu. Am spus că am fost invitat să fac parte din echipa domnului rector și că este o onoare pentru mine. Lucru pe care îl spun și acum. Mi-am anunțat colegii, așa cum era firesc, pentru că altfel apăreau tot felul de vorbe pe coridoarele facultății. Cred că este un atuu pentru Universitatea din București să-și invite, pentru diferitele posturi pe care le scoate la concurs, oameni din interior. E clar că aveți o misiune ce depășește misiunea jurnalistică. Eu v-am răspuns”, ne-a spus Oprea.

Am încercat să obținem un punct de vedere și de la rectorul Marian Preda, dar acesta nu ne-a răspuns.

Marian Preda în timpul ceremoniei de acordare din parte Universității din București distincția de Doctor Honoris Causa, cercetătorului rus Acad. Victor Matveev, marți, 20 noiemrbie 2018. Inquam Photos / George Călin

De menționat că Bogdan Oprea a fost purtător de cuvânt al fostului ministru USR al Sănătății Vlad Voiculescu și al fostului președinte Traian Băsescu.

Marian Preda este fondator al partidului lui Băsescu.

Surse din cadrul Ministerului Educației au menționat, pentru RL, că o sesizare pe cazul angajării lui Oprea a fost înregistrată la instituția condusă de Ligia Deca.

UPDATE: Bogdan Oprea și-a schimbat din nou mesajul.

Vă prezentăm integral declarația pe care purtătorul de cuvânt ne-a transmis-o în scris:

(1) – La data respectivă nu știam că se va scoate acest post la concurs, nu știa nimeni, în plus, nu există această poziție în organigrama UniBuc, ci sunt doar atribuții de purtător de cuvânt. Cu toate acestea, procedentele atribuții erau încredințate doamnei Mirabela Amarandei, care urma să intre în concediu de maternitate. Am acceptat să preiau de la dumneaei aceste atribuții și, timp de mai bine de o lună, le-am exercitat voluntar și neremunerat, o perioadă chiar împreună cu dumneaei.

(2) – Ulterior, a fost scos la concurs un post de referent în Cabinetul Rectorului, anunț de scoatere care a fost publicat pe website-ul universității, unde se află publicat și astăzi. M-am înscris, am susținut o probă scrisă, pe o foaie cu colț negru, într-o sală în care se aflau candidați și la alte posturi, să fi fost vreo 15 persoane. Am scris 7 pagini și aproape jumătate, folosind bibliografia de examen. Am susținut, ulterior, un examen oral în fața unei comisii de concurs, examen care a fost înregistrat. Am fost singurul candidat și am luat postul cu o notă de care nu-mi este deloc rușine pentru că am învățat înainte de examen, a fost, de altfel, un excelent prilej de recapitulare a teoriei, și deoarece consider că am experiența necesară, a se vedea mai jos.

(3) – Menționez că am o experiență în domeniul științelor comunicării de aproape, deja, 24 de ani, inclusiv de purtător de cuvânt al președintelui României și șef (așa se numea…) al Departamentului de Comunicare Publică al Administrației Prezidențiale (fac precizarea pentru că astăzi sunt două funcții distincte), de purtător de cuvânt al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și, ulterior, al Ministerului Sănătății, dar și, în numele Uniunii Europene, ca EU High-Level Adviser pe comunicare și vizibilitatea asistenței UE și impactul reformelor în cadrul Guvernului Republicii Moldova. Mă consider calificat să îndeplinesc atribuțiile de purtător de cuvânt al UniBuc și m-ar fi bucurat să am contracandidați la concursul de referent de calibru și mai mare, universitatea noastră ar fi avut numai de câștigat.

(4) – Mai menționez că îndeplinesc atribuțiile de purtător de cuvânt în regim de jumătate de normă, pe un nivel de salarizare de referent de specialitate.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!