E bine că președintele României a anunțat constituirea unei celule anticorupție în SRI; un caz aparte este rețeaua protejată a foștilor generali DIE deveniți miliardari peste noapte. E notoriu că domnul general Dan Drăgoi sparge milioane la Loro Piana și își etalează vara colecția de Ferrari-uri. Așa e când te-ai încuscrit cu fiica vitregă a fostului șef al STS – Marcel Opriș.

România Liberă s-a tot lovit de familia Drăgoi, atât din dezvăluirile jurnaliștilor cu greutate – Rise Project – despre cum au pus mâna pe o altă societate de stat, Comvex Constanța – azi clienta regretatului general Dumitru Dumbravă, cât și din insight-urile noastre – vezi cazul falimentului LIDO SA, în care o societate de stat a fost falimentată pentru o licitație „trucată” la care s-au bătut doi brokeri cu aceleași legături – Roșia Montană și Lion Capital, fosta SIF Banat-Crișana (familia Drăgoi). Este vorba de SWISS Capital SA și BRK Financial Group. SWISS Capital SA este unicul broker al Lion Capital (fosta SIF Banat-Crișana), încă de pe vremea când era controlată de familiile Lakis și Bîlteanu.

Bogdan Drăgoi – președinte Lion Capital (fostă Sif Banat Crișana)

Mulțumit că a reușit să fenteze statul cu cele 15% acțiuni la hotelul deținut de grupul înființat de Dan Adamescu, Drăgoii au dat lovitura și la Rex Mamaia. Au ajutat-o pe cea care se dă drept „văduva” lui Adamescu, Carmen Palade, să scoată la licitație – spunem noi încă o dată „trucată” – Hotelul Rex din Mamaia. Hotelul la care fiul lui Dan Adamescu are înscrise datorii și sechestre civile pentru recuperarea prejudiciilor lăsate în urmă de amanta devenită soție și, în final, fostă soție a lui Dan Adamescu.

România Liberă a analizat în detaliu documentul licitației, după ce în prealabil publicase deja în exclusivitate că fosta soție a lui Dan Adamescu a primit o finanțare de 4,5 milioane de euro de la familia Drăgoi, după ce mulți afaceriști, mirosind lucrurile necurate (Becali și Hagag), s-au retras din mrejele fermecate ale fostei doamne Adamescu.

Poate totuși celula aceea din SRI începe mai devreme activitatea și verifică ce s-a întâmplat cu Lido SA – despre care actualul vicepremier (Ștefan Radu Oprea) ar fi spus că a depus plângere penală pe vremea când era ministru al turismului, în afacerea LIDO, împotriva Lion Capital, dar și la DIICOT, unde un dosar împotriva SWISS Capital și Drăgoi a fost clasat fără nicio minimă verificare din partea procurorilor (revenim cu amănunte). Ministerul Turismului (Statul Român) deținea 40% din acțiunile LIDO SA.

Și nu numai, dar mai este și REX Mamaia. Un bun care, dacă s-ar întoarce în patrimoniul TNG The Nova Group, ar excela. Hotelul-fanion, fost Intercontinental de 5*, din București este unul dintre cele mai elocvente motive că, dacă ai fost la McKinsey, știi cum să pui businessurile în picioare. Ori noi știm că fiul lui Dan Adamescu, Alexander, este un profesionist. Pe CV-ul acestuia putem regăsi poziții la McKinsey și studii la Sorbonne, pe matematică. Cam din același aluat cu președintele Nicușor Dan și fiul regretatului Caramitru.

Ce se întâmplă la SIF-uri ar trebui să fie o prioritate națională; o cloacă secretă și nepregătită a pus mâna pe frâiele Bursei de Valori București și ale Depozitarului Central (da ați ghicit, e greu ca presa să mai afle cine ce cum și ce deține). Depozitarul refuză să mai dea date.

Dar revenind la exclusivitatea noastră, aflăm că executorul judecătoresc Stoica Constantin Adrian a scos oficial la mezat unul dintre cele mai cunoscute imobile de pe litoral: Hotelul Rex din Mamaia. Conform publicației de vânzare imobiliară, licitația va avea loc pe 18 decembrie 2025, la ora 11.00, la sediul biroului executorului din Constanța, strada George Enescu nr. 15, etaj 1, apartament 4. Se vinde întregul pachet: terenul de aproximativ 7.000 mp (7.426 mp din măsurători), hotelul propriu-zis, anexele C2 și C3 și parcarea de circa 2.300 mp. Prețul de pornire este de 50.871.000 lei (circa 10 milioane de euro fără TVA), din care 47,8 milioane lei reprezintă valoarea hotelului, iar 3,05 milioane lei parcarea.

Documentul notează explicit: creditorul este SIFI Cluj Retail SA, iar debitorul este Rex Mamaia SRL, societate controlată de familia Palade–Adamescu (Zinca Palade, Carmen Adamescu și Rani Palade, potrivit altor acte și relatări de presă). Suma urmărită prin executare este de ordinul milioanelor de euro: publicația vorbește de o creanță totală de aproximativ 6,74 milioane de euro , la care se adaugă peste 0,55 milioane lei și alte dobânzi, penalități și cheltuieli de executare. În baza acestui dosar, executorul scoate la licitație întregul complex, iar participanții trebuie să depună o garanție de 10% din prețul de pornire, în conturile indicate la Libra Internet Bank, înainte de licitație.

Publicația mai consemnează un element esențial: la 13 noiembrie 2025, între SIFI Cluj Retail SA și Rex Mamaia SRL s-a încheiat un acord prin care părțile au convenit ca tot activul să fie vândut „în bloc”, în temeiul art. 846 alin. (3) Cod de procedură civilă. Acordul este valabil până la 23 ianuarie 2026. Din punct de vedere strict legal, asta înseamnă că executarea silită nu se desfășoară doar pe schema standard (creditor versus debitor), ci există o înțelegere formalizată asupra modului de valorificare: nu se vând separat terenul, clădirea, parcarea, ci un singur lot imobiliar, așa cum permite articolul invocat când bunurile formează economic un tot.

Acesta este prezentul juridic al Hotelului Rex

Pentru a înțelege însă cum s-a ajuns aici, trebuie văzute etapele anterioare: divorțul și procesele penale ale lui Carmen Palade, sechestrul penal pe hotel și apoi ridicarea lui, în paralel cu intrarea în scenă a lui Bogdan Drăgoi și a fondului SIFI Cluj.

În 2015–2016, Carmen Adamescu a deschis la Judecătoria Sectorului 1 un divorț de mare profil împotriva lui Dan Adamescu, al doilea cel mai bogat român la acea vreme, cu o avere estimată la sute de milioane de euro. Ea a cerut nu doar despărțirea, ci și jumătate din averea familiei și despăgubiri de 10–20 de milioane de euro, ceea ce a dus la stabilirea unei taxe de timbru uriașe, de aproximativ 50 de milioane de euro. Presa a consemnat că, prin aceste acțiuni, Carmen Palade încerca să salveze pentru ea o parte cât mai mare din imperiul economic amenințat de dosarele penale și falimentul unor firme, inclusiv Astra Asigurări. Divorțul a fost admis în 2016, înainte de moartea lui Dan Adamescu în penitenciar, unde executa o condamnare definitivă pentru dare de mită dar fosta doamnă s-a ales cu nimic.

În plan penal, numele lui Carmen Adamescu apare începând cu 2018 într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală privind Unirea Shopping Center. Procurorii au reținut un prejudiciu estimat la circa 43–48 de milioane lei și au pus sechestru asigurător pe 16 imobile, inclusiv Hotelul Rex din Mamaia, evaluat la peste 41 de milioane de lei. Ulterior, ancheta a trenat ani întregi; presa a relatat despre expertize contabile finalizate în 2022 și despre faptul că, între timp, o parte din fapte au ajuns la prescripție, iar recuperarea prejudiciului se poartă în civil, pe baza sechestrului pus pe averea lui Carmen Adamescu (peste 29 de milioane lei) și a lui Ilan Laufer.

În acest dosar penal, hotelul și parcarea au fost la început sub sechestru, dar sechestrul nu a rămas permanent. Newsweek România a documentat, în 2023, faptul că un procuror a ridicat sechestrul de pe Hotelul Rex și de pe parcarea de aproximativ 2.300 mp după ce societatea H Development Rex Mamaia SRL, controlată de israelienii de la Hagag Development, a plătit 10% din prețul unei tranzacții de 13,2 milioane euro, convenită prin antecontract cu Rex Mamaia SRL în martie 2022. Aceeași investigație arată că Unirea Shopping Center (controlată de fiul lui Dan, Alexander Adamescu) s-a plâns Parchetului General că ridicarea sechestrului și blocarea dosarului penal pun în pericol recuperarea prejudiciului de circa 19 milioane euro pe care societatea îl reclamă împotriva lui Carmen Adamescu.

Despre Hotelul Rex și parcarea aferentă a scris și presa locală din Constanța, consemnând că parcarea a fost pusă sub sechestru în 2018 în dosarul Carmen Adamescu, iar în 2022 sechestrul a fost ridicat, ceea ce a permis continuarea negocierilor pentru vânzarea activelor.

Pe acest fundal de sechestru penal, ridicări de sechestru și încercări de vânzare către Hagag, intră în joc SIFI Cluj Retail SA controlat via Cipru (SIFI Imobiliare PLC) de familia Drăgoi. România liberă a publicat în 2024 și 2025 o serie de anchete privind așa-numitul „grup mafiot” care ar încerca să influențeze justiția în dosarele legate de Dan Adamescu si fiul acestuia. În aceste texte, RL a arătat că fondul SIFI Cluj, deținut de Lion Capital (fostă SIF1) și condus de Bogdan Drăgoi, i-ar fi acordat în aprilie 2024 un împrumut de 4,5 milioane de euro lui Carmen Palade, prin intermediul SIFI Cluj Retail SA. România Liberă pune acest împrumut în legătură cu lupta pentru controlul activelor rămase din imperiul Adamescu și vorbește despre „pe urmele averii lui Dan Adamescu”, dezvăluind că Drăgoi, prin fondurile pe care le conduce, se poziționează ca un creditor major al fostei soții și al structurilor prin care aceasta controlează active.

EXCLUSIV România Liberă vă prezintă documentul executorului

Hotelul Rex din Mamaia, este scos la licitație în baza dosarului de executare nr. 221/2025. Actul, emis la 24 noiembrie 2025, în 18 decembrie 2025, ora 11.00, la sediul BEJ Stoica Constantin Adrian din Constanța, strada George Enescu nr. 15.

251124 BEJ Stoica-Constantin 221-2025 Publicatie Vanzare t18.12.2025 by Romania Libera

Ce se vinde: teren intravilan de 7.000 mp conform actelor, respectiv 7.426 mp din măsurători, hotelul propriu-zis, construit în anii ’30, cu o suprafață de 4.776 mp la sol, anexele C2 și C3, precum și parcarea aferentă, întinsă pe 2.345 mp. Toate aceste elemente sunt înscrise în cartea funciară a municipiului Constanța, cu numere cadastrale distincte, iar vânzarea se face asupra întregului complex.

Prețul de pornire stabilit de executor este de 50.871.000 lei, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro, sumă care rezultă din evaluarea individuală a activelor. Hotelul este evaluat la 47.818.740 lei, în timp ce parcarea este evaluată la 3.052.260 lei. Prețul nu include TVA și este calculat la cursul BNR din ziua de 24 noiembrie 2025. Aceasta este valoarea inițială de la care participanții vor putea licita, cu obligația de a depune o garanție de 10% din preț, în conturile executorului deschise la Libra Internet Bank.

Documentul detaliază și creanța care se urmărește prin executare, o sumă impresionantă: 6.745.420,90 euro și 557.055,30 lei. Aceste cifre sunt defalcate în raportul executorului. Datoria principală este de 4,5 milioane euro, la care se adaugă peste 1,43 milioane euro dobândă penalizatoare și mai bine de 5,31 milioane euro dobândă contractuală, ceea ce arată vechimea și acumularea consistentă a obligațiilor neachitate. La acestea se adaugă remunerația aferentă parcării, în valoare de 79.885,89 lei, și cheltuielile de executare, în valoare de 14.379,45 lei. Documentul prezintă toate aceste sume în mod transparent, stabilind că totalul rezultat este cel care justifică scoaterea la licitație a întregului activ.

Un element neobișnuit, dar explicit consemnat în act, este existența unui acord încheiat pe 13 noiembrie 2025 între creditorul SIFI Cluj Retail SA și debitorul Rex Mamaia SRL. Acordul este valabil până la 23 ianuarie 2026 și prevede ca ansamblul să fie vândut în bloc, nu pe bucăți, în conformitate cu art. 846 alin. (3) din Codul de Procedură Civilă. Acest tip de procedură, deși perfect legală, nu este foarte frecvent întâlnită, întrucât presupune cooperarea directă dintre creditor și debitor înainte de executare în privința formelor de valorificare. În mod obișnuit, creditorul impune procedura, iar debitorul o contestă sau doar o primește. În acest caz însă ambele părți au convenit că vânzarea întregului complex ca lot unic este modalitatea potrivită de recuperare a sumelor datorate.

Documentul mai enumeră și sarcinile existente în cartea funciară: drepturi de superficie și servitute pe suprafețe de 122 mp și 7.000 mp, înscrieri provizorii privind puncte de conexiune, drepturi de uz și sarcini în favoarea furnizorului de electricitate. Toate acestea vor fi preluate de noul proprietar, așa cum sunt înscrise în evidențele imobiliare.

Prin această prezentare, actul executorului arată clar situația juridică și financiară a hotelului: o datorie acumulată în timp, o evaluare oficială substanțială și o procedură de executare derulată cu acordul comun al părților. Deși complet legală, această abordare — în care debitorul și creditorul stabilesc împreună forma de vânzare — este mai puțin obișnuită în practică, întâlnită în special când ambele părți mizează pe o valorificare rapidă și integrală a unui activ de valoare mare, cum este cazul Hotelului Rex.

Trageți voi concluzia

Privit strict prin prisma acestor surse, firul cronologic arată așa: Carmen Adamescu se desprinde de Dan Adamescu printr-un divorț cu miză de sute de milioane de euro; procurorii pun sechestru penal pe Hotelul Rex în dosarul ei de delapidare și evaziune; sechestrul este apoi ridicat parțial, ceea ce deschide drumul către o vânzare către Hagag, tranzacție blocată de conflictele dintre moștenitori și de ancheta penală; în paralel, fondul SIFI Cluj, condus de Bogdan Drăgoi, devine creditor important al lui Carmen Adamescu, potrivit România liberă, printr-un împrumut de 4,5 milioane de euro; iar în final, în 2025, aceeași SIFI Cluj Retail SA apare în documentele executorului ca creditor care duce Hotelul Rex la licitație, în baza unui acord cu debitorul Rex Mamaia SRL.

Cine va lua în final Hotelul Rex – va depinde de licitația din 18 decembrie 2025. Cert, în acest moment, este doar atât: un activ care a stat ani de zile sub sechestru penal în dosarele lui Carmen Adamescu a ajuns, prin jocuri de creditare și executare, în centrul intereselor financiare ale fondului condus de Bogdan Drăgoi, iar asta se vede clar atât în actele de executare, cât și în investigațiile de presă care au urmărit averea lui Dan Adamescu și luptele din jurul ei.