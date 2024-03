O țară cu o istorie bogată și resurse naturale de neprețuit, România, se confruntă adesea cu provocări economice și politice care pot pune în pericol patrimoniul său cultural și mediul înconjurător. Una dintre aceste provocări a fost controversata afacere Roșia Montană, în care interesele economice străine au fost în conflict direct cu conservarea unui sit arheologic de importanță mondială și protejarea mediului înconjurător.

În lumina recentelor dezvăluiri, se pare că unii dintre afaceriștii notorii ai României sunt implicați și în obținerea de venituri din această afacere extrem de păguboasă pentru statul român. Mai exact aceștia au acționat împotriva interesului național al României, și pentru satisfacerea propriei lăcomii.

Traseele subterane ale unor acționari și investitori ai BRK Financial Group, singurul broker listat la Bursa de Valori București, care a declarat că a tranzacționat acțiuni Gabriel Resources, arată că în fruntea lăcomiei stau aceiași oameni controversați despre care presa financiară, cu precădere Bursa și România Liberă, au scris în nenumărate rânduri.

Folosim termenul “trasee subterane”, pentru că instituția care deține informațiile despre acționarii ”jucătorilor” de pe bursă, Depozitarul Central, ține la secret listele cu acționarii și beneficiarii reali ai acestor instrumente financiare.

Este remarcabil că BRK Financial Group a deținut un număr semnificativ de acțiuni ale Gabriel Resources, deși această companie a fost criticată și contestată în mod activ de comunitatea locală și de numeroase organizații de mediu, pentru planurile sale de exploatare minieră în Roșia Montană. Acest lucru ridică întrebări privind motivațiile reale ale acestor acționari și dacă aceștia au luat în considerare impactul negativ asupra patrimoniului cultural și al mediului înconjurător în beneficiul așteptat al profitului personal.

Astfel că implicațiile unor nume cunoscute în lumea financiară și politică românească, cum ar fi Bogdan Drăgoi, Sorin Apostol, Bogdan Juravle, Andrei Andrici și Nicușor Buică, nu este deloc surprinzătoare. Ce este suprinzător însă este că sub pulpana ASF acești indivizi continuă să se afle în spatele unor manevre subterane, de data asta, pentru a promova interesele străine în detrimentul intereselor naționale ale României.

Legături subterane

Afacerile dubioase și legăturile subterane evidențiate în aceste tranzacții ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru autorități și societatea civilă. Este esențial să se investigheze și să se aducă în lumină aceste practici, astfel încât să se asigure transparența și integritatea în mediul de afaceri și în cel politic din România.

Spunem asta pentru că păienjenișul de firme creat în spatele câtorva oameni (Sorin Apostol, Juravle Bogdan, Bogdan Drăgoi și Nicușor Buică) nu poate avea decât un singur rost: ”afaceri dubioase”. Unde nu există transparență și ostilitate în fața presei, nu poate exista decât un singur scop, unul cât se poate de murdar.

România Liberă îi va lua pe rând pe mai marii oameni de afaceri ai României, care nu au avut nicio jenă să investească într-o societate străină și împotriva intereselor naționale.

În ordinea participaților acestora la BRK Financial Group îi avem pe:

GLOBAL CONSULT SRL 4,74%

HERLING ILEANA 9,91%

SIF MUNTENIA SA 2,5 % – a avut 18,49%

FIA DCP Investitii 9,19%

SWISS CAPITAL SA 4,69% – a avut 9,99%

ANDRICI ADRIAN 3,54%

S. KANATA INVEST CORPORATION SRL – a avut 5,18%

Ionescu Anton 0,75%

SIF Muntenia (SIF4)

Președintele și directorul general al Lion Capital, noua denumire din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare -Crișana, este Bogdan Drăgoi.

Bogdan Drăgoi, Lion Capital, fiul generalului DIE Dan Drăgoi

Acesta este omul din spatele SIF Muntenia (SIF4). Mai exact, așa cum Bursa.ro dar și România Liberă a relatat deja, Bogdan Drăgoi este șeful lui Nicușor Buică, directorul general al SIF Muntenia (SIF4). Nicușor Buică a fost numit de Victor Ponta în perioada martie 2013 – martie 2014, în funcţia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, apoi în cea de consilier ministru delegat pentru buget în cadrul Ministerului Finanţelor.

Nicușor Buică

Buică a revenit în poziţia de secretar de stat în 2015, însă de data aceasta la Ministerul Fondurilor Europene. De-a lungul timpului acesta a făcut parte din consiliile de administraţie ale unor companii precum: SIF Muntenia, Swiss Capital, Loteria Română, Enel sau Dunapref.

Mai jos este un grafic din 2019 pe care bursa.ro l-a prezentat pentru a-și desluși un pic mai bine cititorii în ceea ce înseamnă controlul lui Bogdan Drăgoi asupra SIF Muntenia 4 (condusă de Nicușor Buică) dar și asupra multor alte instrumente de investiții.

Îl prezentăm aici:

Cu titlu de dovadă, graficul de mai sus este în continuare valabil, mai jos un document care atestă relațiile de acționariat dintre SIF Banat – Crișana, SIF Muntenia S.A. și Opus Chartered Inssuances S.A.

Ținând cont de mega păienjenișul creat de aceste SIF-uri/fonduri aflate sub controlul lui Bogdan Drăgoi este aproape imposibil din punct de vedere jurnalistic, fără ajutorul unor instituții de stat precum Depozitarul Central să poți prezenta întreaga schemă de acționari și beneficiari. Aici rămâne în sarcina statului să reglementeze pentru a oferi transparența necesară în sprijinul corectei informări a publicului și nu numai.

SIF Muntenia (SIF4) așa cum am arătat mai sus este controlată în proporție de peste 31 % de Lion Capital (controlat de Bogdan Drăgoi) conform raportului curent din anul 2020 și este administrată de SAI Muntenia Invest S.A. care este tot sub controlul Lion Capital, directorul general fiind tot Buică. Vezi graficul bursa.ro din 2019, prezentat mai devreme.

Tot Lion Capital și SIF4 controlează mai mult de 30 % din fosta SIF Oltenia SA actuala Infinity Investments SA administrată de omul de afaceri Andrei Andrici, un apropiat al lui Sorin Apostol, patronul SWISS Capital. Andrei Andrici și Sorin Apostol (acționarul SWISS Capital) dețin împreună societatea Pro Real Estate Development.

Andrei Andrici este cunoscut presei ca fiind patronul revistei KAMIKAZE (editată de societatea SMART SPORT MARKETING SRL). Însă conform datelor obținute de pe platforma termene.ro, administratorul societății este un interpus, aflat și în administrarea BRK Financial Group, Dănilă Robert Iulian. De ce îl numim interpus? Pentru că nu este cunoscut în lumea brokerajului iar pe o cercetare online, acest individ nu există ca broker sau patron de firme.

Mai jos captură termene.ro cu administratorii actuali ai SSIF BRK FINANCIAL GROUP, se poate observa că unul dintre administratori este Dănilă Robert Iulian:

Ileana Herling, este cea care a cumpărat de la Bogdan Drăgoi pachetul de peste 15% din acțiunile SIF Muntenia S.A.

Conform profit.ro aceasta deține împreună cu cetățeanul italian Vicenzo Randini Tech Ventures Bank.

Nici aceștia nu sunt străini de grupul SWISS Capital. De pe termene.ro rezultă că SWISS Capital, deținut de Sorin Apostol și Bogdan Juravle au Techventures Bank la creditori.

Sorin Apostol, Bogdan Juravle și BRK Financial Group

Bogdan Juravle, acționar cu peste 47% la SWISS Capital

Cei doi sunt acționari cu 47,5% la brokerul Swiss Capital. Din cercetările noastre reiese că Andrei Andrici și Robert Iulian Dănilă sunt oamenii lui Sorin Apostol.

Robert Iulian Dănilă

Așa cum am amintit mai sus, revista KAMIKAZE editată de societatea SMART SPORT MARKETING S.R.L. (care a cumpărat la bucată toți foștii jurnaliști ai Academiei Cațavencu) despre care s-a scris că este deținută de Andrici îl are pe Dănilă Robert Iulian în acte ca administrator. Același Dănilă a fost impus ca administrator și la SWISS CAPITAL și la BRK FINANCIAL GROUP.

Concluzia este că BRK FINANCIAL GROUP este un alt fond controlat de partenerii și apropiații lui Bogdan Drăgoi, cei de la Swiss Capital.

Ce am reușit să demonstrăm cu asta? Grupul ”vesel” Drăgoi&Buică și Apostol& Juravle împreună cu prietena de credite Ileana Herling se află pe deoparte în administrarea BRK Financial Group (prin Robert Iulian Dănilă) iar pe de alta dețin adunat (la prima vedere) peste 20% din acțiunile BRK Financial Group. Ei sunt acum și marii perdanți *raportat la cele 1,26 milioane de acțiuni deținute la Gabriel Resources de către BRK Financial Group.

Procesul cu Roșia Montană a stârnit declarații strâmbe din partea guvernanților

Reamintim publicului că premierul și ministrul de finanțe au declarat în mod surprinzător că procesul este pierdut.

Două probleme mari rămân de lămurit:

1. Cine din guvern l-a sfătuit pe Marcel Ciolacu să anunțe pierderea procesului?

– logica nu ne lasă să credem într-o manipulare a pieței, la un calcul rapid BRK Financial Group a atins un profit de doar 316.000 de euro.

1, 26 milioane de acțiuni Gabriel Resources

valoare acțiune 1.02.24 – 0,5 CAD

valorea acțiune 08.03.24 – 0,87 CAD

Rezultă valoare pachet BRK:

la 1.02.24: 630.000 CAD

la 08.03.24: 1,09 mil CAD

Câștig: 466.000 CAD – adică 316.000 euro

2. Cine are de câștigat după anunțul lui Ciolacu?

Ținând cont de unul dintre cele 5 motive ce pot fi invocate pentru anularea unei hotărâri arbitrale – și amintim – coruperea unui membru al tribunalului – logica ne îndeamnă să credem că doar Gabriel Resources are de câștigat de pe urma declarațiilor lui Ciolacu. De ce? Pentru că se știe că unul dintre arbitrii a făcut opinie separată. Foarte plauzibil în acest sens să acuzi România că știa de verdictul unui membru – ori asta se traduce în coruperea unui membru al tribunalului.