Europol, la un sfert de secol

Astăzi, Europol marchează cea de-a douăzeci și cincia aniversare.

“La 1 iulie 1999, am devenit pe deplin operaționali și am numit primul director Europol, Jürgen Storbeck, din Germania. Această etapă din 1999 a avut loc în urma ratificării și adoptării de către toate statele membre a actelor juridice prevăzute de Convenția Europol. În 2006, în timp ce Max-Peter Ratzel, din Germania, era director al Europol, am înființat OCTA, care a devenit ulterior SOCTA, unul dintre rapoartele emblematice ale Europol”, precizează Europol, într-un comunicat de presă remis cotidianului național ROMÂNIA LIBERĂ.

Potrivit sursei citate, dintre numeroasele repere cheie de-a lungul drumului, 2010 marchează o dată deosebit de importantă, deoarece Europol a devenit oficial o agenție a UE cu drepturi depline în competența UE.

În urma atacului terorist de la Paris din noiembrie 2015, directorul Europol Rob Wainwright (Regatul Unit) a înființat Forța operativă împotriva terorismului Fraternité. Acest grup operativ a condus la lansarea Centrului European de Luptă împotriva Terorismului (ECTC) în 2016.

Alte centre care au urmat acest exemplu au fost Centrul European de Contrabandă de Migranți (EMSC), Centrul European de Combatere a Crimei Organizate Grave (ESOCC) și Centrul European Financiar și Centrul de Crimă Economică (EFECC).

Centrul european pentru criminalitatea cibernetică (EC3) a fost deja creat în 2013. În 2019, am fost mandatați de miniștri din toate statele membre ale UE să creăm un Laborator de inovare pentru a sprijini comunitatea de aplicare a legii în domeniul inovației. Citiți mai multe despre istoria Europol pe site-ul nostru.

Crima gravă și organizată s-a schimbat din 1999 și s-a adaptat la noile tehnologii și la o lume globalizată. Între 1999 și 2024, am asistat la apariția internetului, a criminalității cibernetice, a criptomonedelor, precum și a tipăririi armelor 3D și, mai recent, a AI și a calculului cuantic. Până astăzi, cu directorul executiv De Bolle la cârmă, continuăm să oferim un răspuns de prim nivel pentru aplicarea legii și să inițiem protocoale de urgență relevante, 24/7.

“Unul dintre numeroasele cazuri de succes în care am sprijinit statele membre ale UE a fost operațiunea LIMIT, în 2021, în care Europol a sprijinit anchetatorii din Belgia, Franța și Țările de Jos în blocarea utilizării ilegale a comunicațiilor criptate Sky ECC de către grupurile criminale organizate la scară largă. Mai multe dintre realizările noastre cheie și modalitățile de lucru sunt enumerate în Europol Pe scurt, publicat astăzi pentru a marca cea de-a douăzeci și cincia aniversare a noastră.

Această publicație evidențiază fapte și cifre cheie despre Europol în 2024. În prezent, avem aproape 300 de ofițeri de legătură din statele membre ale UE și terți, cum ar fi organizații internaționale și autorități de aplicare a legii din afara UE, care lucrează cu noi. Forța noastră de muncă este acum de peste 1700 de oameni și avem peste 3000 de linii securizate către autoritățile competente de aplicare a legii prin intermediul aplicației noastre de rețea de schimb de informații securizat, (SIENA).

Noua noastră strategie, recent adoptată, „Oferirea securității în parteneriat”, oferă șase obiective care evidențiază schimbarea în activitatea noastră de când am început acum 25 de ani. Strategia subliniază modul în care Europol își va actualiza capacitățile de a sprijini investigații complexe de aplicare a legii transfrontaliere și de a analiza o cantitate tot mai mare de date relevante. Cele șase obiective ale Europol vor ghida organizația în implementarea obiectivelor și viziunii noastre principale și în furnizarea unui set unic de servicii operaționale”, se mai menționează în comunicat.

Pe tot restul acestui an special pentru Europol, vor avea loc o serie de evenimente și activități pentru a sărbători aniversarea noastră. Evenimentele vor culmina în septembrie cu Convenția șefilor de poliție europeni organizată la sediul Europol. Europol

