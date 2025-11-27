Parlamentul European a adoptat o decizie majoră privind siguranța online a minorilor: copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la platformele de comunicare socială, iar cei sub 16 ani nu vor putea folosi rețelele sociale.

Statele membre vor fi obligate să se alineze treptat la noile reguli, menite să reducă riscurile din mediul digital și să limiteze practicile manipulative ale marilor platforme.

Europarlamentarii avertizează că problema reală nu este doar timpul petrecut online, ci modul în care aplicațiile manipulează copiii.

Multe platforme folosesc imagini înșelătoare și tehnici agresive pentru a colecta date sau a-i determina să cumpere abonamente și produse.

Copiii între 13 și 16 ani: acces doar cu acordul părinților

Raportul votat în plen pune presiune pe Comisia Europeană să adopte reguli mult mai stricte.

Propunerile prevăd interzicerea accesului la rețele sociale, platforme video și asistenți virtuali bazați pe inteligență artificială pentru copiii sub 16 ani.

Între 13 și 16 ani, accesul ar urma să fie permis doar cu aprobarea părinților.

În plus, eurodeputații cer eliminarea mecanismelor care creează dependență: redare automată, notificări intruzive și sistemele de recompense pentru timpul petrecut online.

Conform datelor prezentate, 78% dintre adolescenți își verifică telefonul cel puțin o dată pe oră, devenind astfel ținte ușoare pentru algoritmii platformelor.

Avertismente privind impactul asupra sănătății mintale

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a subliniat pentru Știrile ProTV riscurile majore asociate tehnologiilor digitale:

„Și nu mai vorbim și de inteligența artificială, aici este atât de complicat și atât de pervers uneori, încât nu știm în ce mergem și avem o criză de sănătate mintală enormă și în România, și în rândul tinerilor și trebuie să ne dea seama că aceste mici ecrane pe care le purtăm cu noi peste tot au un efect dăunător asupra minților noastre”.

Reducerea accesului minorilor ar putea afecta puternic veniturile companiilor din tehnologie, care ar pierde până la 15% din încasări odată cu dispariția publicului tânăr.

Tendințe globale: lumea se aliniază restricțiilor

La nivel internațional, Australia va deveni peste două săptămâni prima țară care interzice complet accesul sub 16 ani la zece platforme sociale. Măsuri similare sunt în pregătire în Malaezia pentru anul viitor.

Alte state, precum Marea Britanie, Spania, Finlanda și China, au introdus deja limite zilnice sau restricții stricte privind utilizarea rețelelor sociale de către minori.

