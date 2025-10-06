Oamenii petrec tot mai puțin timp pe Facebook și pe alte platforme de socializare, iar companiile din sector caută soluții tot mai agresive pentru a recâștiga atenția utilizatorilor.

Datele indică o tendință clară de reducere a implicării, care ar putea remodela strategia marilor jucători din industrie.

Un studiu realizat de Financial Times pe 250.000 de adulți din 50 de țări arată că, în medie, timpul petrecut pe platformele sociale a fost anul trecut de două ore și douăzeci de minute pe zi.

Aceasta reprezintă un declin de aproape 10% față de 2022, anul în care utilizarea rețelelor a atins un apogeu. Comparativ cu 2014, utilizarea pentru comunicare personală și menținerea legăturilor a scăzut cu aproximativ 25%.

Tinerii renunță primii; excepția: America de Nord

Scăderea este mai accentuată în rândul tinerilor — segmentul-cheie pentru creșterea pe termen lung a platformelor — ceea ce ridică semne de întrebare severe pentru modele de business bazate pe engagement.

Singura excepție notabilă o reprezintă America de Nord, unde timpul petrecut în rețele sociale a fost anul trecut cu 15% mai mare decât media europeană.

„Enshittification” și conținutul generat de AI — tactici controversate de păstrare a atenției

Experții descriu procesul de degradare a calității experienței pe rețele prin termenul „enshittification”, folosit pentru a caracteriza măsurile tot mai agresive prin care platformele încearcă să rețină utilizatorii.

Un instrument din ce în ce mai folosit este conținutul generat de inteligență artificială — o soluție rapidă de umplere a fluxurilor, dar criticată pentru superficialitate și pentru potențialul de a facilita dezinformarea și manipularea.

În fața acestei game de provocări, companiile testează tactici diverse — de la creșterea personalizării și introducerea de funcționalități noi, până la monetizare agresivă și automatizare a conținutului.

Specialiștii avertizează însă că metodele „disperate” pot eroda și mai mult încrederea utilizatorilor dacă nu sunt însoțite de o îmbunătățire reală a calității conținutului și a experienței.

Ce urmează

Scăderea timpului de utilizare obligă rețelele sociale să regândească modelele economice bazate exclusiv pe atenție.

Soluțiile eficiente vor combina inovația tehnologică cu standarde etice și conținut de valoare — altfel, riscul este ca declinul să devină structural, iar liderii actuali să piardă poziții în fața platformelor care reușesc să readucă oamenii în dialog real, nu doar în „feed-uri” umplute artificial.

