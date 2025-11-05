De către

Proiectul Băncii Centrale Europene de a lansa un euro digital până în 2029 se confruntă cu o rezistență tot mai mare din partea sectorului bancar și a legislatorilor europeni.

Criticii susțin că noua monedă euro dorită de BCE ar putea submina sistemele de plăți private deja existente.

Înaintea unei audieri-cheie în Parlamentul European, 14 bănci mari – printre care Deutsche Bank, BNP Paribas și ING – au emis un avertisment comun:

„Utilizarea actuală a euro digital riscă să concureze direct cu soluțiile private existente, fără a aduce beneficii clare pentru consumatori”.

Aceste instituții au lansat anul trecut propriul serviciu de plăți paneuropean, Wero, conceput ca alternativă europeană la Mastercard, Visa și PayPal.

Versiune redusă a proiectului

Fernando Navarrete, europarlamentar conservator desemnat pentru proiectul euro digital, a pledat pentru o implementare mai restrânsă a inițiativei.

Acesta susține că BCE ar trebui să se concentreze pe rolul complementarii numerarului, fără a înlocui sistemele private de plată.

BCE pregătește lansarea euro digital

Banca Centrală Europeană a început să analizeze moneda digitală de bancă centrală (CBDC) încă din 2020. Recent, Consiliul guvernatorilor a decis să pregătească pașii necesari pentru emisia primelor euro digitale în 2029, cu un program pilot planificat pentru 2027.

Proiectul se bazează pe o propunere legislativă a Comisiei Europene din 2023, însă cadrul legal actual permite BCE să emită doar numerar fizic, nu și tokenuri digitale. Lansarea euro digital depinde, astfel, de aprobarea guvernelor statelor membre și a Parlamentului European.

