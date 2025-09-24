BCE recomandă cetățenilor să păstreze numerar acasă: „o roată de rezervă” în caz de criză

O analiză a Băncii Centrale Europene (BCE) subliniază rolul bancnotelor ca instrument esențial atunci când plățile digitale nu mai funcționează și îndeamnă guvernele să adopte recomandări similare celor din Țările de Jos, Austria și Finlanda.

Potrivit studiului BCE, publicat miercuri și citat de Financial Times, BCE sugerează ca fiecare cetățean să păstreze între 70 și 100 de euro numerar la domiciliu.

Raportul vine în contextul apelurilor recente ale Comisiei Europene, care a cerut populației să dispună de rezerve de bani lichizi, hrană, apă și medicamente pentru cel puțin 72 de ore, în eventualitatea unor întreruperi majore de servicii.

„Numerarul este o componentă esenţială a pregătirii naţionale pentru crize”, au transmis autorii studiului, adăugând că acesta „nu doar că satisface nevoile individuale, dar contribuie şi la rezilienţa sistemică mai largă”.

Paradoxul banilor lichizi

Deși plățile digitale domină comerțul de zi cu zi, BCE observă că cererea de numerar crește în perioadele de incertitudine. În timpul pandemiei, rezervele de bancnote au crescut cu 140 de miliarde de euro în doi ani, comparativ cu o medie anuală de 55 de miliarde înainte de criză.

Un exemplu recent este pana de curent din Peninsula Iberică din aprilie, când bancomatele și serviciile bancare online au devenit indisponibile.

În acele zile, numerarul a rămas singura formă de plată, iar după reluarea serviciilor, retragerile au crescut semnificativ.

Numerarul, „roata de rezervă” a sistemului de plăți

BCE compară bancnotele cu o „roată de rezervă”: nu sunt folosite zilnic, dar devin indispensabile atunci când infrastructura principală cedează.

În timp ce multe bănci europene reduc costurile prin închiderea de sucursale și ATM-uri, unele state caută soluții de protecție.

Finlanda, de exemplu, dezvoltă bancomate „rezistente la întreruperi”, capabile să furnizeze numerar chiar și în cazul unor defecțiuni la sistemele centrale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.